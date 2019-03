Povzbuzená Sparta musí znovu vyhrát. Sráží nás výpadky, varuje Rousek

„Už ve Vítkovicích jsme do něj chodili, už tam bylo vidět, že to nezvládá. Teď pouštěl i laciné góly,“ liboval si útočník Richard Jarůšek, jeden ze střelců Sparty.

Na mysli měl hlavně trefu spoluhráče Stevena Delisleho, který na začátku třetí části ve vlastním oslabení vypálil z dálky na vítkovického gólmana. Od jeho lapačky se puk obloučkem snesl do branky a Sparta vedla už 4:1.

Jaký to rozdíl oproti dvěma duelům v Ostravě, v nichž se sparťané prosadili dohromady jen dvakrát. Aktivní styl si svěřenci trenéra Uweho Kruppa přenesli i na domácí kluziště, zásadní byl však rozdíl v koncovce.

Tu vylepšily také dvě přesilovkové trefy ve druhé třetině, které měly stejného strůjce. Mladý objev Lukáš Rousek nejprve přesnou žabkou nabil Lukáši Klimkovi, o pár minut později zase jeho pasu využil střílející Jarůšek. Mimochodem, 19letý Rousek byl autorem obou gólů ve Vítkovicích.

„Chytil jsem formu, jsem sebevědomější. Ale nechci to zakřiknout, snad mi to vydrží,“ nepřeháněl to s euforií sparťanský talent. Uznal, že faktor povinného vítězství dělá s mužstvem hodně.

„Je to tak, bavili jsme se o tom. Když máme nůž na krku, hrajeme lépe. Teď už ale musíme hrát pořád takhle,“ zdůraznil Rousek fakt, že je Sparta pořád prohru od vyřazení.



Blízko konci byla i ve čtvrtek, jelikož pohodlný náskok málem prohospodařila. Ve třetí periodě se Vítkovice dotáhly na skóre 3:4 a v závěrečné powerplay bez brankáře dokonce trefily tyčku Machovského branky. Sparťanská pohroma byla blízko.

„Nevím, jestli někdo nezkolaboval. Ve mně hrklo tak, že to málem trenky nevydržely,“ smál se Jarůšek. Jeho kolega Rousek přidal: „Ve mně taky hodně zatrnulo, díkybohu to tam nespadlo. Ale zase jsme se báli o výsledek, což bylo na naší hře znát,“ varuje před podobnými výpadky, které už Spartu v této sezoně stály spoustu zápasů.

Ten poslední nakonec neměl fatální dopad díky povedené druhé třetině, která nasměrovala Spartu k výhře. „Stejný výkon musíme předvést i v pátek a uvidíme, jestli zůstaneme naživu,“ doufal trenér Krupp.

Pražský klub navíc čtvrteční výhrou ukončil tříleté čekání na výhru v play off. Zvládne přidat další v pátek večer a vrátit tak sérii do Ostravy k rozhodujícímu pátému duelu? Čtvrtý zápas sledujte online od 19:00.