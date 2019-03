Po další extraligové bídě hokejová Sparta průvan (zatím) nechystá

Pražská značka s výrazným S ve znaku jako první ze všech extraligistů zavřela dveře za ročníkem. Tak jako loni skončila sezona nezdarem v předkole, což je pro Spartu málo. „Je to neúspěch, na tom se shodneme,“ uznal sportovní manažer Michal Broš.

Takže co bude dál? „Razantnější přestavba kádru není v plánu. Je však potřeba si rozmyslet, kterou odbočkou se do další sezony vydat,“ oznámil. Přitom jen při letmém ohlédnutí za sezonou jsou největší sparťanské mezery patrné. A není jich málo.

Nezkušená obrana. Strádající útok. Žádný ryzí střelec. Tým bez lídra, který by vedl zbytek mužstva.

V závěru sezony tuhle roli suploval navrátilec z hokejového důchodu Jaroslav Hlinka, který se nečekaně zařadil mezi nejvýraznější hráče i na ledě. „Proto vlastně není divné, že jsme vypadli tak brzo. Když Jarda patřil k nejlepším, ve vší úctě k němu,“ povzdychl si sparťanský manažer Broš.

On a trenér Uwe Krupp se teď ocitají pod tlakem největším. Logicky se řeší: Kdy bude Sparta zase Spartou? A s Kruppem na střídačce?

„Uwe má smlouvu na další sezonu, jednání o dalších variantách tak není na pořadu dne. To samé platí o mně,“ odmítl okamžitě spekulace Broš. Páteční vyřazení s Vítkovicemi (1:3 na zápasy) je stále čerstvé. Mužstvo se o víkendu sešlo, aby probralo plán na nejbližší týdny.

Některým hráčům se možná ulevilo, že součástí martyria nebude povinné sledování play off v televizi, jako tomu bylo před rokem. „Kdyby to mělo nějaký účinek, hráči by si na to v klíčové fázi vzpomněli a kousli se. Nezafungovalo to,“ mrzelo Broše. Místo toho s kolegy raději řeší, jaké ponaučení si vzít ze dvou zpackaných sezon.

Jisté není setrvání Lukáše Rouska, mladého objevu, který v devatenácti letech vynikal v přesilovkách i v oslabení. „Jeho osud nezávisí na nás. Kroužili kolem něj skauti ze zámoří, Lukášovu budoucnost ovlivní draft a další okolnosti,“ říká Broš neurčitě.

Čeká ho veletěžký úkol - přivést do Sparty skutečné hvězdy. Jenže časy, kdy byl ambiciózní pražský klub snem takřka každého tuzemského hokejisty, jsou už nějakou dobu pryč. Jen během této sezony krachly námluvy s borci jako Plekanec, Kovář nebo Birner.

„Sparta byla dřív rajcovní pro všechny, teď to tak není. Spousta hráčů vůbec nechápe, co by hledali za štěstí ve Spartě, když za stejné peníze mohou hrát jinde,“ líčí Broš těžký úděl. Případné posily samozřejmě odpuzuje i současná výsledková mizérie, která zdaleka nepřipomíná někdejší postrach ligy.

„Když se nevyhrává, musíte najít takové hráče, kteří chtějí vytáhnout tým z bídy,“ je odhodlaný kouč Krupp, kterého po vyřazení nenapadlo, že by sparťanskou loď opustil. „Nikdy jsem neutekl od výzvy. Ale chce to změny. Nejen hráči, ale i my trenéři a vedení musíme pracovat lépe.“

Prostor pro zlepšení Krupp zřejmě dostane. Ale s jakým kádrem to bude?