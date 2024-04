Jarůšek vyměnil hokejky a řádil na startu baráže: Snad mi je zase Jágr nevezme

Nebylo to naopak, že vy jste tentokrát sebral hokejky Jágrovi?

Ne, ne, ale mám teď jiné. Takže doufám, že mi je Jarda zase nevezme. S mými prvními je spokojený.

Proč vaše první tříbodové představení sezony přišlo až teď?

My během pauzy trénovali celá lajna pohromadě, takže jsme si mohli něco nazkoušet. Matyáš Filip je výborný hráč, Martin Procházka to samé. Jako lajna si sedíme, nějaká chemie mezi námi je. Já se vrátil na křídlo, tam jsem si taky jistější. Jako útok se snažíme mít pohyb v útočném pásmu, tlačit se do branky, z toho vyplynuly šance a góly.

A vy jste dal dva.

Jednou mi krásně přihrál Tonda Melka na střelu, podruhé jsem zakončil, i když jsem dostal asi tři nebo čtyři sekyry. Kvůli nim jsem zkusil vystřelit na vyrážečku a padlo to tam. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli jako tým a vedeme v sérii. Do půlnoci můžeme slavit a zítra začínáme od nuly.

Na hattrick jste nemyslel?

Na to jsem se nesoustředil. Akorát by mě stál peníze. (úsměv)

Byli jste po 45 dnech bez zápasu natěšení, byť jde o stresující baráž?

Určitě! Připadal jsem si jako v létě, při tréninku jen jsme bruslili nahoru dolů, museli jsme nabrat kondičku. Člověk se těší na zápasy. Navíc Filip byl celý rok zraněný a nehrál, takže pro něj to musí být dvojnásobná radost a natěšení na utkání.

Po delší pauze naskočil i brankář Brízgala. Jak moc vás držel?

Byl výborný. Viděli jsme to už na začátku sezony před jeho zraněním, teď zase podal parádní výkon, to od něj potřebujeme. Gólman je základ, jemu patří velký dík.

Nehrál Jágr, na střídačku se k němu znovu postavil Jakub Voráček. Jeho rady vám taky šly k duhu?

Kuba se vrátil a má na starosti přesilovky, v tom nám pomáhá. Říká nám, jak je hrát. Určitě je fajn mít na střídačce jak Jardu Jágra, tak i Vorase, jsou to persony. Pro nás jedině dobře.

Jaromír Jágr s Jakubem Voráčkem sledují ze střídačky první barážový duel mezi Kladnem a Vsetínem.

Jak se na vás zápasová pauza projevila?

Je něco jiného simulovat utkání na tréninku proti sobě a něco jiného jít do ostrého zápasu. To bylo vidět v první třetině, nešly nám nohy, byli jsme opatrní. Ve druhé se to zlepšilo, nohy jsme rozhýbali, už nám to jezdilo, dařilo se nám. Dostali jsme se na koně a zvládli jsme to.

Vsetín tvrdí, že jste si ho nepřáli. Je to tak?

To jsou jen takové slovní hry. Snažili se nás rozhodit, nám ale bylo jedno, jestli Zlín nebo Vsetín. Kdo vyhraje první ligu, zaslouží si to. A Vsetín ji nevyhrál nadarmo. Hraje dobře, což jsme věděli předem. Do druhého zápasu se musíme vyvarovat faulům, protože přesilovky soupeře nakopnou. Musíme mít rozhýbané nohy a bruslit, aby nás byl plný led.