ONLINE: Kladno - Vsetín 0:0. V extralize začíná baráž, domácí nastupují bez Jágra

Potřetí za sebou hájí hokejisté Kladna prvoligovou příslušnost. Předloni si poradili s Jihlavou, v minulé sezoně porazili v baráži Zlín.

ONLINE: Kladno – Vsetín První barážový duel sledujeme podrobně online.

Středočeši do další baráže spadli po nevydařené sezoně, ve které pouze sedmkrát zvítězili za tři body. V základní části navíc zapsali nelichotivou sérii sedmnácti porážek v řadě.

Do letošního boje o udržení extraligy vstupují po dlouhé pauze, soutěžní zápas hrají po 45 dnech – tehdy 3. března podlehli Karlovým Varům 1:4.

„Byl to takový hodně dlouhý kemp pro nás. Čekal jsem to sice daleko horší, ale na hlavu je to psycho. Máme to za sebou a teď už jen prodat, co jsme natrénovali. Jsme ready a těšíme se!“ hlásí kladenský kapitán Radek Smoleňák.

To Vsetín měl pouze osmidenní pauzu. „Pořád trénujeme, pracujeme na kondici. Po této stránce bychom mohli být v pořádku. Spíše se bojíme, aby se některá drobná zranění nevyvrbila v něco většího a mohli jsme nastoupit v sestavě, v jaké jsme baráž vybojovali,“ popisuje trenér Jiří Weintritt.

Vsetín usiluje o návrat do nejvyšší soutěže po sedmnácti letech, kdy byl vyřazen kvůli finančním problémům. V posledních třech sezonách se pokaždé dostal do finále první ligy, až tentokrát ale uspěl a soutěž ovládl. Ve finálové sérii porazil Zlín 4:1 na zápasy.

Baráž nabízí také zajímavý minisouboj. Zatímco za Kladno nastupuje Ondřej Bláha, vsetínský dres obléká jeho o tři roky starší bratr Štěpán.

Naposledy se týmy potkaly v prvoligové sezoně 2020/21. V obou případech se z výhry radoval domácí celek.

Kdo lépe vstoupí do barážové série? Sledujte online.