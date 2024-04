S Jágrem na Vsetín. Kdo trénoval, bude v baráži hrát, oznámil Vejvoda

Zatímco Kladno mělo před baráží pauzu rekordních 45 dní, legendární Jágr do ostrého zápasu nenaskočil od 10. února. Nastoupí-li proti Vsetínu hned ve středu, jeho herní odmlka se natáhne na 67 dní.

„Celou přípravu s námi odjel, vypadá dobře a při chuti, to je po nás důležité,“ tvrdil kladenský kapitán Radek Smoleňák o dvaapadesátiletém nezmarovi, který v letošní extralize zasáhl do 15 střetnutí a v nich si zapsal čtyři gólové asistence.

Finální rozhodnutí je pokaždé na nositeli ikonického čísla 68. Pondělní trénink končil Jágr cvičením na gumě, k níž se připnul a bruslil, kam až ho pustila. „On kromě toho, že je majitel, je pořád hráč,“ pronesl trenér.

Kromě Jágra má k dispozici také uzdraveného brankáře Adama Brízgalu a kanadského obránce Jakea Dotchina, dva klíčové muže. „Většinu sezony jsme hráli se čtyřmi pěti hráči venku, teď jsme rádi, že konečně máme celé mužstvo pohromadě,“ pochvaloval si Vejvoda.

Rytíři Kladno, trénink před baráží se Vsetínem. Trenér Otakar Vejvoda mladší.

Loni Kladno v baráži zachraňoval i hvězdný kapitán Tomáš Plekanec, jenže ten už zkraje sezony ukončil kariéru. „Kdyby byl v Montrealu, chyběl by Montrealu, kdyby byl v nároďáku, chyběl by nároďáku. A nám chybí podle mě ještě víc. Nedá se nic dělat,“ pokrčil trenér rameny.

Ještě nikdy v historii nebyla větší prodleva mezi koncem základní části extraligy a startem baráže. Rytíři navíc nesehnali soupeře pro přípravné zápasy, což cítí jako komplikaci. „Instinkty v zápase jsou pochopitelně důležité, ale nikdo nebyl. Dvakrát týdně jsme si utkání simulovali na tréninku,“ prozradil první muž střídačky. „Příprava byla hodně dlouhá, hodně bruslivá, hodně soubojová.“

A taky náročná na udržení koncentrace. Kapitán Smoleňák něco podobného dosud nezažil. „Byl to takový hodně dlouhý kemp pro nás. Čekal jsem to sice daleko horší, ale na hlavu je to psycho. Máme to za sebou a teď už jen prodat, co jsme natrénovali. Jsme ready a těšíme se!“ zahlásil navrátilec z Hradce Králové. „Dělali jsme si minizápasy mezi sebou, vždy úterky a čtvrtky. Tak, abychom měli zápasový icetime a zápasové tempo. Trošku jsme si s tím pohráli.“

Z prvoligového play off vzešel jako kladenský vyzývatel Vsetín, který ve finále předčil v derby Zlín 4:1 na zápasy. Pikantní bude baráž pro dva hráče Rytířů, pro dva Ondřeje: Slováček je vsetínským odchovancem a Bláha má v soupeřově týmu bratra.

„Loňský barážista Zlín hrál bojovněji, a to i letos. Vsetín víc hokejově, šikovně s kotoučem, nechce se ho zbavovat,“ popsal prvoligového krále trenér Vejvoda. „Pokud chce být člověk úspěšný, musí být disciplinovaný s pukem i bez něj po celém hřišti. Není náhoda, že Třinec je neustále ve finále extraligy. Zavře střední pásmo a ve svém je ukázněný. Musíme být celoplošně disciplinovaní.“

Vsetín nesmí nastoupit na svém domovském Lapači, legendární stadion nesplňuje extraligové parametry. Jeho brněnský azyl Kladno až tolik neřeší. „Jestli chceme udržet extraligu, a že chceme, tak je musíme porazit kdekoliv,“ burcoval Smoleňák. „Stejně i v Brně bude ze Vsetína hodně lidí, takže to bude jedno,“ odtušil Vejvoda.

Rytíři, kteří se zřítili do baráže potřetí v řadě, se také budou opírat o své fanoušky. V závěru sezony protestně mlčící kotel už zakopal válečnou sekyru s Jágrem, kterého kritizoval. I bez toho by v baráži fandil, jak předem avizoval. „Říkám si, kdy jindy, když ne teď. Potřebujeme fanoušky, Kladno je hokejové město,“ řekl útočník Smoleňák. „Jsem rád, že přijdou a ukážou se jako opravdoví fanoušci.“

Středeční první zápas v Kladně startuje v pět odpoledne, čtvrteční o hodinu později. Série hraná na čtyři vítězství se do Brna přesune v neděli a pondělí.