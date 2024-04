Trenér Vsetína si přeje do baráže Jágra: Nechceme v ní být srandovní

„O baráži jsme vůbec nechtěli mluvit. Zakázali jsme si to, abychom to neurazili. Teď už tým lidí pracuje na termínovce. V závěrečné fázi jsou jednání, kde budeme baráž hrát,“ povídal Weintritt poté, co jeho tým oplatil Zlín loňskou finálovou porážku poměrem 4:1 na zápasy.

Baráž už spadá do gesce extraligy a podle jejích přísnějších regulí nesplňuje vsetínský stadion Na Lapači podmínky pro barážové zápasy. Hlavním problémem jsou zastaralé neodpružené mantinely a nedostatečná kapacita míst na sezení, jichž musí být minimálně 3500.

Kde tedy najdete azyl?

Chtěl jsem Porubu. Z nějakého důvodu to nevyšlo. Komunikovali jsme s dalšími kluby. Teď je hlavní favorit Kometa Brno. V úvaze je také speciální vlak pro fanoušky. I kdyby se hrálo v Karlových Varech, přijelo by za námi přes celou republiku tisíce lidí.

Je velká komplikace, že ztrácíte domácí halu?

Všichni jste mohli vidět, co se tady dělo. Jedinečné prostředí, malý zimák, pět a půl tisíce diváků, fantastická atmosféra. Všechny pokyny si musíme říct o přestávce, protože během hry nejde nic slyšet. Podpora od fanoušků je velká, nejen z města, ale z celého regionu. Zasloužili by si být na svém milovaném Lapači. Nicméně nemůžeme to brát jako křivdu. Musíme se dál připravovat, abychom nebyli v baráži srandovní a byli Kladnu důstojným soupeřem.

Vsetínský kapitán Erik Hrňa s pohárem pro vítěze první ligy.

Sil budete mít po třech rychlých sériích dostatek?

Hlavně pořád trénujeme, pracujeme na kondici. Po této stránce bychom mohli být v pořádku. Spíše se bojíme, aby se některá drobná zranění nevyvrbila v něco většího a mohli jsme nastoupit v sestavě, v jaké jsme baráž vybojovali.

Je v ní Kladno jasným favoritem?

V kabině jsou houkl, abychom okamžitě začali pracovat na Kladnu, abychom něco neurazili a byli důstojně připravení. Hodně napoví první dva zápasy na Kladně.

Bude výhoda, že jste rozehraní?

To je věčné téma. My jsme rozehraní, ale docela dost domlácení. Oni jsou odpočinutí, vyzdravení, ale nerozehraní. Rozhodně sportovní forma.

Čekáte v sérii Jaromíra Jágra?

Byl bych moc rád a kluci asi také. Byla by to asi jejich jediná šance si zahrát proti takové legendě. Byl by to pro nás svátek, ale kdo ví. Jarda v sezoně dvakrát nastoupil, třikrát ne.