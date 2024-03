Selhání majitele. Kladenský primátor kritizuje Jágra, Rytíři přijdou o dotaci

Kladenští Rytíři skončili v základní části extraligy poslední a čeká je baráž proti vítězi první ligy. Výsledky podle primátora neodpovídají nadstandardním podmínkám od města, jenž nadále klub podporuje.

To i přesto, že od roku 2017 vlastní Jágr hokejový klub ze sta procent.

Město platí ročně za provoz zimního stadionu zhruba třicet milionů korun, přispívá osm a půl milionu na mládež a nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy korun.

Jaromír Jágr na střídačce Kladna

„Zároveň veškeré příjmy plynoucí z pronájmu ledů, bufetů, restaurace, vstupného apod. putují přímo hokejovému oddílu, přičemž se zde bavíme o výnosech v rámci milionů korun. Obdobné podmínky nemá nikdo jiný v republice. To vše převzal Jaromír Jágr od svého otce, s nímž jsem podepsal před více než dvaceti lety smlouvu o bezplatném užívání stadionu s platností až do roku 2032,“ popsal Volf na webu uskupení Volba pro Kladno.

I přes značnou nespokojenost provoz stadionu město letos opět zaplatí a počítá i s dotací pro mládež, což potvrdil ČTK mluvčí radnice Vít Heral.

„Namísto rozkvětu sportu, který měl na Kladně vždy své místo a prim, sledujeme pouze otřesné výsledky a s nedůvěrou čekáme, jak dopadne závěrečná baráž. Nemluvě o rozprodávání desítek hráčů do ostatních oddílů, za které Jaromír Jágr zinkasoval miliony korun, což se zpětně nikde nepromítlo do kvality mužstva,“ uvedl Volf.

Proto se vedení radnice poprvé od roku 2011 rozhodlo nezahrnout do rozpočtu dotaci pro kladenský A tým. Přestože Volf uvedl, že do chodu klubu nechce prozatím více zasahovat, zmínil myšlenku o koupi extraligy juniorů. O tom diskutoval s tamními trenéry mládeže, mrzí ho však, že s podobným nápadem nepřišel sám Jágr.

A v kritice jeho osoby pokračoval i dál. „V kladenském hokeji je zcela evidentně něco hodně špatně. Přijde mi, že je to výsledek manažerského selhání majitele Rytířů. Je asi už na čase, aby Jaromír Jágr nebyl ve vedení ledního hokeje na Kladně a už vůbec ne v tandemu s Václavem Bartošem. Ten samý fanklub, který dříve nechtěl obdobné věci vůbec slyšet, nyní na stadionu místo fandění a sledování zápasu nosí potápěčské brýle a hraje badminton.“

Vzkaz kladenských fanoušků Jaromíru Jágrovi.

„Je smutné, že v Pittsburghu visí dres s číslem 68 vysoko nad tribunami a celý stadion a město Jaromírovi tleská, zatímco v jeho rodném městě kladenská hala pláče,“ dodal.

Jágrovi prodalo město v roce 2017 zbývající třicetiprocentní podíl, který v klubu mělo. Do roku 2011 patřil majoritní podíl Jágrovu otci, který předloni zemřel. Řadu let se věnoval podpoře a rozvoji kladenského hokejového klubu. Jágr mladší byl v roce 2011 označován za zachránce kladenského hokeje. „Dá se říci, že už byl skoro prodaný do Chomutova. Jedinou šancí, aby zůstal hokej na Kladně, bylo, že to převezmu já,“ řekl už dříve legendární hokejista.

Klub měl tehdy ekonomické problémy, přišel totiž o hlavního sponzora a prezident klubu Jaromír Jágr starší přiznal, že nemůže vyloučit, že Kladno licenci prodá.