Na Kladno máme! cítí střelec Vsetína. A blahořečí fanoušky: I venku jsme doma

Co první utkání naznačilo?

Pro nás to byl jeden velký ukazatel. Nebo ukazatel... Nevěděli jsme, co od toho čekat. A myslím si, že se nemáme vůbec za co stydět. Budu upřímný, měli jsme víc ze hry a bylo to jen o tom, že jsme byli impotentní. Ale ono se to zítra změní!

Může pomoct právě váš gól?

Myslím si, že určitě, protože teďka nám trošku spadne z hlavy, že kladenská brána může být zakletá. Kdo na zápas koukal otevřenýma očima, viděl, že šancí jsme měli extrémně moc, nějaké tyčky. Zítra se to zlomí. Věříme tomu, tým na to máme.

Ale přesilovky vám nešly, v nich jste mohli dát první gól vy.

Měli jsme si s nimi určitě víc pomoct. Něco si k tomu řekneme a budeme je hrát jednodušeji a ono tam něco spadne, nějaký ošklivý gól.

Co se stalo ve druhé třetině, kterou jste ztratili 0:3?

Dostali jsme blbý gól a trošku se nám sesypala hra. Pak jsme si k tomu něco řekli, zase se to otočilo a znovu jsme měli víc ze hry my. Šlo jen o to dát kontaktní gól na 3:1 a ne až takhle před koncem, vypadalo by to úplně jinak.

Bylo Kladno v koncovce klidnější?

Extraliga a Chance liga, to je rozdíl. Ale když si to vezmu, měli jsme tři čtyři puky, které skončily na brankové čáře. Musíme se poučit.

Eduards Tralmaks pálí na brankáře Patrika Romančíka.

Chyběl vám brankář Žukov, hrdina play off. Jak se to podepsalo na prvním zápase?

Myslím si, že vůbec. Romančík chytal výborně a ani za jeden gól nemohl. To byly naše chyby. Chytat Žukov, dopadlo by to úplně stejně.

Vašich fanoušků dorazila horda, zpívali, fandili. Jak jste cítili jejich úžasnou podporu?

My celé play off hrajeme doma. I venku. Naši fanoušci jsou neskuteční, neuvěřitelní. Máme odezvu, že aréna v Brně je vyprodaná, takže víme, že pro nás je to šestý hráč v každém zápase.