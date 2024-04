Kladno začalo od Adama a má Filipa. Měsíce marodili, při comebacku hned zářili

„Cítím se líp než před zraněním,“ hlásil Filip.

„I já se cítil dobře, od druhé třetiny dokonce super,“ přidal Brízgala.

S oběma navrátilci se dobře cítilo i Kladno. Brízgala po bezmála čtyřech měsících bez jediného zápasu oplýval jistotou a o čisté konto jej připravila až trefa hostů v závěru, Filip zase otevřel gólový účet baráže jako centr nového elitního útoku s Procházkou a Jarůškem na křídlech.

Poklonu vykurýrovaným vysekl Otakar Vejvoda mladší, trenér Rytířů. „Brízgala byl výborný. Dobře sleduje puky, má dobrý přesun ze strany na stranu, je koncentrovaný, klidný,“ řekl o muži s maskou. „A lajna s Filipem hrála dobře celou přípravu. Kdyby byl zdravý, udělal by během sezony stejný skok jako obránce Ticháček. Těšil jsem se na to. Naštěstí je zpátky, není lehké naskočit po tolika měsících.“

Filip naposledy nastoupil v loňské baráži, teď si ještě před ní osahal brusle a hokejku v posledním kole základní části extraligy. „V Karlových Varech to bylo strašné. Nastoupil jsem, jen abych získal zpět jistotu do kolena. Přípravu jsem pak odmakal, musím poděkovat trenérům a kondičákovi Tomáši Hornovi za to, jak se mnou pracoval,“ vzkázal třiadvacetiletý Filip. Noha drží: „Musím to zaklepat, všechno super.“

I Brízgala vypadl ze sestavy kvůli zranění v dolní polovině těla. Naposledy chytal proti Kometě den před Silvestrem, a to ještě jen 24 vteřin, než byl nucen s bolestivou grimasou střídat. Teď skočil rovnou do ostré akce.

„Zranění jsem během zápasu neřešil, na to není čas. Spíš v tréninku jsem byl ze začátku opatrnější,“ doznal pětadvacetiletý Brízgala, kterého fanoušci vyvolávali. Zneškodnil 43 vsetínských ran, docela krušné entrée po čtvrt roce, ale on si kadenci hostů pochvaloval: „Doufal jsem, že střel bude méně, zároveň mě dostaly do varu. Potřeboval jsem je, abych se rozchytal. A bylo fajn slyšet, jak fanoušci skandují mé jméno.“

Jen ta nula! Scházelo k ní 152 sekund. „Určitě to zamrzí, ale hlavně kluky by mělo. Mohli mít peníze do kasy nebo svačinu do kabiny, jejich smůla,“ zasmál se gólman Rytířů, překonaný útočníkem Matějčkem. „Škoda, lízal jsem puk lapačkou, moc nechybělo.“

Kladno se gólově utrhlo až ve druhé třetině, kdy skórovalo třikrát, v první třetině víc hrozil prvoligový král. Podle Rytířů za to mohla nerozehranost po pauze dlouhé 45 dní. „Chybělo nám zápasové tempo, vždyť jsme nehráli ani žádnou přípravu. Ale od druhé třetiny jsme se zvedli, nasázeli góly a už jsme dominovali,“ mínil Brízgala. „Věděli jsme, že to nebude sranda. Na začátku se projevilo, že oni jsou rozehranější. Pak jsme se do toho dostali, zlepšili jsme pohyb a vytvářeli si šance,“ shrnul Filip.

Už loni Brízgala pomohl vychytat záchranu ve fatálním boji o extraligu, Filip ve třech barážích nasázel už pět gólů. Zdá se, že stresové bitvy jim svědčí. „Ale baráž není příjemná pro žádného hráče,“ oklepal se brankář. „Radši bych, aby se mi dařilo v play off a netrápil se do konce dubna v baráži,“ zašklebil se útočník. „Navíc tenhle systém se nelíbí snad nikomu. My za to ale nemůžeme.“

Hrát se musí, podruhé už ve čtvrtek zase v Kladně, a Brízgala ještě před Vsetínem varuje: „Budou nebezpeční, bude to bolet, budou to náročné zápasy. Jsou vyhrocené jako play off, soupeři se chtějí rozhodit, vyvést z míry. Myslím, že jsme silnější a musíme dominovat.“

První barážový krok Kladnu vyšel. I díky návratům marodů začalo od Adama a taky má Filipa.