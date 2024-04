Bláhové proti sobě, pikantérie v baráži. Ondřej: Třetí brácha bude nestranný

Ring volný, ve středu je první kolo na ledě Rytířů!

„Nedokážu říct, jaké to bude. Asi trošičku zvláštní, když je ve Vsetíně brácha,“ připustil třiadvacetiletý útočník Kladna. „Jinak to bude normální zápas i série jako minulý rok se Zlínem.“

O dva roky starší Štěpán prý doufá, že baráž nebude vyostřená, jinak by rodiče mohli dostat infarkt. „Ale přiostřenost k hokeji patří,“ nebojí se toho Ondřej.

Pozor, Bláhové jsou dokonce tři. Hokejově spolu vyrůstali v Kladně, všichni tři se sešli i v Ústí nad Labem, kde strávili sezonu 2021/22. Pak se jejich kariéry rozdělily a rozvrstvili se po třech nejvyšších soutěžích. Ondřej povýšil do extraligového Kladna, Štěpán se přesunul do prvoligového Vsetína, Martin po sestupu zůstal v druholigovém Ústí.

„Komu teď bude Martin fandit? Musíte se zeptat jeho,“ odkázal Ondřej na své dvojče. „Myslím, že od něj to bude trošičku nestranné. Prostě se půjde podívat na dobrý hokej. A rodiče to samé. Úspěch přejí samozřejmě oběma.“

ONLINE: Kladno – Vsetín reportáž z úvodního duelu baráže o extraligu, od 17:00

Což alespoň v baráži možné není. Jeden bude vítěz, druhý poražený. Že by se předem hecovali a před prolínací soutěží byli v kontaktu, to prý ne. „Neříkám, že si nezavoláme, ale hlavně se uvidíme na ledě. A pak se sejdeme po baráži,“ nešponuje „bratrovražedný“ souboj Ondřej Bláha.

Sourozenci se během hokejové sezony potkávají jen zřídka. „Teď je to složitější, každý máme základy na rodiny, už se moc nevídáme. Sem tam si zavoláme. Štěpán je na Moravě, já v Kladně, Martin v Praze. Každý si jedeme svojí cestou.“

Statistiky Bláhů Všichni tři bratři jsou útočníci. Ondřej Bláha letos v extralize za Kladno odehrál 45 zápasů, zapsal si 9 bodů (5+4). Štěpán Bláha v prvoligovém Vsetíně včetně play off zvládl 54 utkání, dal 10 gólů a čtyři připravil. Martin Bláha, Ondřejovo dvojče, v ústeckém Slovanu zasáhl do 35 druholigových utkání s bilancí 5 branek, 9 asistencí.

Cesty dvou z nich se teď rozcházejí diametrálně. Jeden chce extraligu udržet, druhý vybojovat. „Když jsem koukal na finále první ligy a play off, Vsetín hodně dobře bruslil, byl nepříjemný v útoku. Mají hráče, kteří umí dát gól, ale i takové, co zvládnou rozbít hru,“ vypozoroval útočník Rytířů. „Musíme uspět chytrostí a vyspělostí, mezi první ligou a extraligou je trošku rozdíl, i když Vsetín bude dobře připravený. Věřím, že baráž zvládneme, ale neříkám, že to bude jednoznačné.“

Výhodou pro Kladno je, že Valaši nesmí kvůli nevyhovujícímu stadionu hrát na Lapači, takže využijí brněnský azyl. „Mně osobně to mrzí, vím, jaká je ve Vsetíně atmosféra. Ale když už jsme v baráži, soupeře musíme porazit úplně všude. Na Lapači i jinde.“

Závěr základní části Ondřej Bláha vynechal kvůli zranění, teď už je fit. „Cítím se výborně, trénuju čtrnáct dní na ledě. S naším kondičním trenérem Tomášem Hornou jsme dávali fyzičku a sílu dohromady. Uvidíme, jaké to bude. Věřím, že vyhrajeme.“

Bláha vyhraje, to je jisté. Jenže který?