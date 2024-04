Jarůšek v Brně slavil i varoval: Nic nekončí. Viděli jsme, jak dopadla Sparta

„Zase bude strašně důležitý úvod. První gól by nám hodně pomohl. Vedeme 3:0, ale tím pro nás nic nekončí. Viděli jsme, jak dopadla Sparta. Musíme být pořád obezřetní. Poslední krok bývá nejtěžší, ale jestli chceme hrát extraligu i příští sezonu, musíme vyhrát čtyři zápasy,“ říká útočník Richard Jarůšek, který otevřel skóre už po 189 vteřinách. Asistencí se navíc podílel na vítězné trefě Martina Procházky.

Vsetín jste nepustili do úvodního náporu. Chystali jste na něj pečlivě?

Strašně důležitý byl první gól. Věděli jsme, že start bude rozhodovat, že je poženou fanoušci. Říkali jsme si, že je to možná jediná jejich šance, od začátku nás zatlačit. Odskočili jsme na 1:0 a celý zápas vedli. Místy vás ale Vsetín přehrával.

S tím jste také počítali?

Stejně jako v domácích zápasech měl určité pasáže, kdy nás tlačil. Ale nám se to podařilo přečkat. Samozřejmě díky (brankáři Adamu) Brízgalovi, který měl zase důležité zákroky. Hodně nám pomohl.

Romančíkovi jste dali doma jedenáct gólů. Teď proti vám stál Žukov. Byla to změna?

Ani ne. Musíme si poradit, ať je v bráně kdokoliv. Nevnímali jsme to. Snažili jsme se střílet, vytvářet tlak do brány. Věděli jsme, že dlouho nehrál. Chtěli jsme toho využít.

Kladenský útočník Richard Jarůšek (vpravo) prostřelil vsetínského brankáře Maxima Žukova ve třetím barážovém duelu.

Jak se vám líbila kulisa?

Je úžasné, když hrajete před tolika lidmi (duel sledovalo 7 700 diváků). Máme výhodu, že proti Brnu to tady bývá podobné, akorát v jiných barvách. Nepřekvapilo nás to. Výborná atmosféra. Hrálo se nám dobře.

I vám osobně?

Mně také. Mám tady rodinu, rád se sem vracím, tady jsem začínal, tady jsem hrál. Je to pro mě speciální.

Co čekáte od čtvrtého utkání? Bude už Vsetín nalomený?

Každý zápas je těžký. Navíc s takovou atmosférou. Ale říkali jsme si, že třetí zápas bude zlomový. Přece jen to byl pro Vsetín první domácí.