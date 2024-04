Vsetínský manažer Tesařík: Oslavy jsem si neužil. Baráž je nesmysl

Vítězství v Chance lize a postup do baráže pobláznil vsetínské fanoušky široko daleko. Přestože budou muset kvůli nevyhovujícím podmínkám na domácím zimáku vyrazit do Brna, arénu Komety s kapacitou 7 700 diváků pravděpodobně vyprodají v neděli i v pondělí. „Zájem je veliký. Nejen ze Vsetína, ale i od lidí z okolí Brna. Úplně čumím,“ těší bývalého vynikajícího obránce.

Ještě pořád vás štve, že nemůžete hrát baráž na Lapači?

Kvůli tomu jsem si ani neužil vítězství po pátém zápase finále. Hořkost ve mně byla velká a stále je. Pořád jsem doufal. Sázel jsem na to, že některé kluby dostaly také výjimky, kór loni. Třeba Mladá Boleslav s mantinely. Ale nedá se nic dělat, musíme makat.

Kladno – Vsetín Středa 17.00 online

Jak složité bylo najít azyl?

Chtěli jsme stadion blíže. Poruba padla s tím, že budou předělávat druhou tréninkovou halu, a aby to stihli, musí rozpustit led. Nakonec z toho vyšlo Brno.

Na chvilku se objevila možnost, že byste nastoupili ve Zlíně. Bylo to reálné?

Po finále se do toho vložili politici. Přišli s tím zastupitelé města, starosta Jiří Čunek. Říkal, že by byl rád, kdyby se baráž hrála ve Zlínském kraji. Na to reagovali zastupitelé města Zlína, že by nám rádi nabídli azyl. Ve Zlíně ale měli rozpouštět led, museli bychom platit každý den a ekonomicky by to nedávalo smysl.

Zatímco v Brně led drží pro České hokejové hry.

Nebudeme muset platit tak vysoký nájem jako na jiných stadionech. Pomohly i nadstandardní vztahy, Libor Zábranský (majitel Komety) a Pavel Zubíček (sportovní manažer Komety) hráli ve Vsetíně. Libor se netají tím, že vždycky fandil Vsetínu a udělá všechno, abychom tam měli domácí prostředí.

Vsetínští hokejisté se radují s pohárem z triumfu v první lize.

Prozradíte, kolik vás stěhování bude stát?

Ne. Ale je to citelný zásah do rozpočtu. Proto jsem ani neměl takovou radost z postupu do baráže. Místo abychom se těšili z vítězství v Chance lize, počítáme peníze, abychom nebyli v minusu.

Přispějí sponzoři?

Spoléháme, že se stadion naplní na oba zápasy.

Jak jste kalkulovali s cenou lístků?

Nechali jsme je v takové výši, v jaké by byly, kdyby se hrálo ve Vsetíně. Jen jsme zvýhodnili ty, kteří si koupí vstupenky na nedělní i pondělní zápas.

Zůstane tým v Brně?

To jsou další náklady. Pojedeme den dopředu, budeme tam spát mezi zápasy a vracíme se v pondělí, to jsou dvě noci.

O to více vás teď musí mrzet, že se v létě nenainstalovaly nové mantinely, že?

Bylo to hodně blízko, jenže by se to nestihlo. Firmy mají nějaké termíny. Ale od města jsme měli před sezonou garantované, že po této sezoně mantinely budou.

Pokud postoupíte do extraligy, budete hrát na Lapači?

Je toho více na dodělání než jen mantinely. Nějakých dvě stě míst na sezení, kamerový systém, sky boxy. Ale dalo by se to zvládnout.

Pojďme k hokeji. Dvakrát po sobě jste ve finále rupli, vyšlo to až na třetí pokus. Je to zadostiučinění?

Do baráže jsme se chtěli dostat každý rok. Hlavně je to odměna pro lidi, pro které hokej děláme. Když vidím, jaký je zájem o lístky na baráž, mám radost.

Ve finále jste oplatili svému největšímu rivalovi ze Zlína loňskou porážku. Byla to pro vás osobně speciální série?

Nikdy jsem derby neprožíval jako fanoušci. Více jsem prožíval první kola. Jsou těžší v tom, že tým je nějak nastavený a chceme někam dojít. Cítil jsem, že musíme postoupit. Nervozita byla větší. Zvláště v sérii s Jihlavou, která hrála výborně.

Radost vsetínských fanoušků.

Cítíte, že vaše forma v play off gradovala?

Jihlava nás v semifinále hodně prověřila, fakt hrála výborně. Když jsem pak viděl finálové zápasy se Zlínem a srovnal je s loňskou sérií, byl jsem přesvědčený, že to zvládneme. Ke konci jsme uměli vždycky zapnout a dali vítězný gól.

V čem byl největší rozdíl mezi loňským a letošním týmem?

Teď ho máme poskládaný tak, že každá lajna dovede vzít na sebe zodpovědnost a rozhodnout. Ani trenéři neřeší, která je první, druhá, třetí nebo čtvrtá.

Právě čtvrtá se Zabusovsem a Machalou byla ve finále dominantní. Tušili jste, jaký poklad jste v nich v lednu získali?

Musím pochválit Luboše Roba (asistent trenéra). V lednu se nám najednou během tří dnů zranili Hořanský s Jandusem, kteří museli na operaci. Do toho jsme měli další zraněné. Říkali jsme si, co s tím? Do konce přestupového období byly tři týdny. Luboš přišel se jménem Zabusovs, kterého znal ze Zlína. Také zmínil Machalu, kterého jsme chtěli už před dvěma roky a který hrál v Lotyšsku. Povedlo se to náramně. Zapadli. Mile mě překvapili. A nesmíme zapomenout na Matějčka.

To je úkaz. Ještě na začátku roku hrál krajský přebor za Nové Město nad Metují a teď baráž o extraligu.

Tři roky jsme s ním koketovali, byl tady na letní přípravě, ale nedohodli jsme se. Během sezony byl volný, měsíc naplno trénoval, ozval se mu i Kolín. Měli jsme štěstí.

Zlín loni v baráži neuhrál proti Kladnu ani zápas. Sledoval jste jeho beznadějnou snahu?

Nepřekvapilo mě to. Bavil jsem se po finále s kluky ze Zlína, že kdyby nevstřelili v prodloužení šestého zápasu gól, poslední u nás by už nedali. Fyzicky byli úplně vyřízení. Jsme v lepší situaci. Máme širší kádr, nehráli jsme dlouhé série. Kluci si mohli po finále odpočinout, dostali pár dnů volno.

Takže máte větší šanci než Zlín loni?

Těžko říct, nedovedu si představit srovnání. Můžu mluvit jako bývalý hráč. Když jsem nehrál delší dobu, nebylo nic příjemného naskočit zpátky. Nechám se rád mile překvapit. Bylo by pěkné, kdybychom z Kladna odvezli jednu výhru.

Kladno mělo horší sezonu než loni, navíc mu chybí Tomáš Plekanec. Zvyšuje to vaše naděje?

Fakt nevím. Začíná se od nuly. Na konci sezony byli psychicky dole, teď si ale odpočinuli, třeba získali novou chuť. Každopádně Plekanec byl pro ně v baráži klíčový hráč.

A co Jaromír Jágr?

Byli bychom rádi, kdyby hrál. Je to velké lákadlo pro lidi.

Říkáte, že si v sobě nesete hořkost, že nemůžete hrát baráž doma. Ale nejste ještě více naštvaný z modelu baráže?

To je postavené úplně na hlavu. Snad ve všech ligách se automaticky sestupuje a postupuje. Nepochopím to. Pokud jsi nejslabší, musíš spadnout, a když jsi nejlepší, postoupit. Je důležité, aby měly týmy z první ligy od začátku sezony před sebou vizi. Ne že vyhraješ soutěž a pak musíš ještě podstoupit další sérii. Na pendrek také je, že se blbě staví tým na další sezonu.

Zkoušíte se stejně ambiciózními kluby vytvořit alianci, která by zatlačila na změnu systému postupu a sestupu?

Něco se řeší, ale naše vyjednávací pozice není moc dobrá. Co jsem zaslechl, APK (Asociace profesionálních klubů řídící extraligu) má ještě smlouvu na osm roků.