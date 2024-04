Jágr: Kdybychom baráž neuhráli, hokej by na Kladně pravděpodobně skončil

Jak se vám ulevilo jako majiteli klubu?

Myslíte, kdybychom to neuhráli?

Přesně.

Pravděpodobně by hokej na Kladně skončil. Nestalo se, jedeme dál.

Jak těžké to bylo?

Také Zlín jsme loni porazili 4:0 na zápasy, ale Vsetín hrál velice dobrý hokej. Má rychlé a šikovné hráče. Hraje vabank. Na to jsme během sezony nebyli zvyklí. Potrápili nás hodně. Díky Brizgymu (brankáři Brízgalovi) jsme to zvládli ve čtyřech zápasech, chytal výborně.

Co jste říkal na atmosféru zápasů v Brně, kde Vsetín našel domácí azyl?

Úžasné. Párkrát jsem byl na fotbalovém utkání, kde je to podobné. Jako hráč jsem to zažil poprvé. Fanoušci křičí a tleskají celý zápas. Klobouk dolů před nimi. Dvakrát vyprodali zimák pro 7 700 diváků, což je úžasné. Neřešili skóre, od první do poslední minuty tleskali, skandovali. I díky tomu Vsetín bojoval do poslední minuty v obou zápasech.

Na baráž jste čekali 45 dnů od konce extraligy. Pomohlo, že jste si odskočil do Ameriky?

Když jsem se vrátil z Pittsburghu, trénoval jsem dvakrát denně. Byl jsem připravený, ale nepočítal jsem, že budu hrát. Když jsem naskočil, neměl jsem problém. Měli jsme zkušenosti. Víme, jak je to těžké. Hlavně to dát hlavou, tréninky bez zápasů, je to dost náročné. Musíte jít fakt nadoraz. Deset, patnáct minut zápasu jsou možná jako dvě hodiny na tréninku.

Cítil jste se dobře na ledě?

Kdyby Klepišovi nenastřelili ruku, nešel bych hrát. Ani jsem s tím nepočítal. Před druhým zápasem jsem jel na mítinky do Prahy, když mi zavolal, že nemáme dostatek hráčů. Tak jsem se otočil, všechno zrušil a šel hrát.

A hned po dvou minutách dal gól.

Jak říká Martin Ručinský. I slepá veverka najde občas oříšek.

Kladenský útočník Jaromír Jágr diskutuje s Devenem Sideroffem během baráže se Vsetínem.

Už dumáte co dál?

O hráčské budoucnosti nepřemýšlím, to nechám osudu. A manažersky nám to teď začíná. Máme spoustu hráčů pod smlouvami. Musíme vylepšit tým, abychom se nedostali do stejných problémů jako letos.

Je ubíjející, že se každým rokem musíte zachraňovat v baráži?

Jsem realista. Vím, na co máme a na co ne. Extraliga není spravedlivá soutěž jako NHL, kde máš platové stropy, stejné arény, každé město přes dva miliony lidí. Je to hrozně nevyrovnané. Taková je realita. Musíš si říct, že děláš maximum. Nejde srovnávat Kladno s Prahou, Ostravou. Není lehké, aby chodilo na hokej v šedesátitisícovém městě pět tisíc.

Jak se vůbec stavíte k současnému modelu baráže, který znevýhodňuje vítěze Chance ligy?

Záleží, z jakého pohledu se díváš. Mluvil jsem o podmínkách. Je velice těžké sehnat peníze na rekonstrukci některých hal. Třeba mantinely stojí šest milionů. Chápu, že extraliga chce jít nahoru, zlepšovat zázemí, chránit zdraví hráčů. Jasně. Chceš dát šanci druhé lize. Ale pak si musíš říct OK, kdo chce postoupit, musí splnit určité podmínky. Alespoň tak to vidí APK (Asociace profesionálních klubů). A zvládnou to všechny týmy? Co když postoupí někdo, kdo nemá halu? Co kdyby vyhrály Litoměřice? Jak by se to řešilo? Vím, jak to bylo těžké pro nás, když jsme neměli halu a museli jezdit do Chomutova. A to jsme měli štěstí, že je relativně blízko. Díky bohu, že se na Kladně zimák přestavěl. Stálo to spoustu peněz. Anebo můžeš zrušit všechny podmínky a bude to hrát kdokoliv, ať má halu třeba pro patnáct set lidí.