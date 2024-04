Potupa, ostuda, musíme se probrat! Osmnáctka se sbírá z šokující porážky

Bylo z něj cítit, že je opravdu naštvaný. Jako by nechtěl uvěřit tomu, že po výhře nad Švédskem (3:2 na samostatné nájezdy) mohl národní tým dopustit něco takového.

„Oni bojovali, my si šli zahrát. Prostě průšvih. Chtěl bych se omluvit všem, kteří se na to dívali. Tohle je potupa. Měli bychom se probrat, a to urychleně,“ nešetřil kritikou v rozhovoru pro Hokej.cz.

Od začátku byl k vidění překvapivě vyrovnaný hokej, ale čeští mladíci měli i tak souboj s největším outsiderem základní skupiny B dobře rozehraný.

Po gólech Ondřeje Kose a Adama Benáka vedli 2:0, ale soupeř dokázal manko stáhnout. Nepoložil se ani poté, co krátce před koncem prostřední dvacetiminutovky udeřil Adam Jecho.

Utkání nakonec dospělo do prodloužení. V čase 64:03 rozhodl Mstislav Šipilin, jehož prudkou přihrávku před branku si bruslí do sítě nešťastně srazil obránce Tomáš Galvas.

Podívejte se na gól českého útočníka Adama Jecha:

Evidentně rozladěný byl po nečekaném klopýtnutí také kouč David Čermák. „Strašně špatný výkon, nenajdu na něm nic pozitivního. V hlavě jsme nebyli vůbec nachystaní,“ povzdechl si.

Podobná slova volil i osmnáctiletý útočník Kos: „Dohnalo nás špatné nastavení do zápasu, soupeř to chtěl víc než my. Nehráli jsme jako tým, hráli jsme individuálně.“

Reprezentace se zároveň připravila o výhodnou pozici směrem ke čtvrtfinále. Kdyby proti Kazachstánu potvrdila roli favorita, pojistila by si druhé místo ve skupině a mezi nejlepší osmičkou by narazila na Nory, Lotyše nebo Slováky.

Čeští hokejisté čelí útoku Kazachstánu.

Místo toho musí čekat. Pokud Švédové porazí Švýcary, národní tým se propadne na třetí příčku, postěhuje se do Espoo a ve vyřazovací fázi vyzve buď domácí Finy, nebo Američany.

„Sami jsme si to strašně zkomplikovali. Příště musíme přijít připravení a makat od začátku. Proti Švédům jsme si dokázali, že můžeme hrát dobrý hokej s elitou,“ hlásil Fibigr.

Po čtyřech duelech v pěti dnech dostali čeští mladíci v úterý volno, ve středu se vrátí k tréninku.

„Musíme oklepat, z utkání s Kazachstánem si nemůžeme vzít nic pozitivního. Před čtvrtečním čtvrtfinále musíme zlepšit úplně všechno,“ zavelel trenér Čermák.