ONLINE: Liberec, nebo Plzeň. Kdo postoupí rovnou do čtvrtfinále extraligy?

Poslední postupové místo přímo do čtvrtfinále play off zatím drží Severočeši a k jistotě jeho uhájení potřebují získat ve Vítkovicích dva body. Pak už by se museli ohlížet na to, jak si povede Plzeň proti Olomouci.



Už jistý vítěz Prezidentského poháru pro nejlepší tým Sparta Praha hostí Mladou Boleslav. Ta si zajistila třetí pozici, a tím i přímý postup do čtvrtfinále páteční výhrou nad druhým Třincem. Oceláři základní část uzavírají na ledě posledních Českých Budějovic.

O konečné pozice a výhodu domácího prostředí pro úvodní duely předkola hrají Karlovy Vary s Hradcem Králové, Kometa Brno s Pardubicemi a Litvínov na ledě předposledního Zlína.