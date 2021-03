Podá sponzor Vítkovic žalobu na hokejistu Liberce? Vadí mu faul v zápase

Když zůstal v 17. minutě po střetu s Ondřejem Vitáskem na ledě ležet nejlepší vítkovický střelec Dominik Lakatoš, vzplály emoce nejen na hřišti, ale také v zákulisí.



„Zvažuju civilní žalobu, už jsem se o tom bavil s právníky. Beru to jako zmařenou investici,“ prohlásil Daniel Kysela, bývalý vítkovický obránce a nyní klubový partner.

„Z mého pohledu to byl jednoznačně úmyslný faul Vitáska na Lakatoše projíždějícího v plné rychlosti. Vitásek byl vestoje. Ať se na to sám podívá. Pak se (k Lakatošovi) skláněl a omlouval se, ale to už je pozdě. Pravidla jsou dělaná tak, že má protihráče ctít. Klub s tím nemá nic společného, ale mně už tyhle věci lezou krkem. Dvouminutový trest je málo. Podle mě by měl být takto faulující hráč vyřazen ze hry na stejně dlouhou dobu jako ten zraněný,“ rozohnil se Kysela.

„Co můžu říct? On jel, já zůstal stát a nešťastně jsem vystoupil. Laky měl hlavu dole... Ale už jsem se kluků ptal, jak na tom je. Snad to bude jen koňar. Jsme kamarádi, není to tak, že bych mu chtěl ublížit. Snad bude brzy v pořádku,“ povídal po zápase Ondřej Vitásek.

A případný civilní spor okomentoval slovy: „Vždycky budou dvě strany. Jedna bude jako já tvrdit, že to nebyl úmysl. Za tím si stojím, byl to normální souboj. Chápu rozhořčení, Laky je nejlepší hráč Vítkovic, rozhoduje zápasy.“

Lakatoš se po střetu s pomocí odbelhal do kabiny, duel nedohrál. „Uvidíme, jak na tom bude, neví se. Sice tahá nožku, ale odešel po svých. Snad bude v pohodě,“ podotkl jeho spoluhráč Lukáš Krenželok.