Debaty po Plzni zabraly, hradečtí hokejisté pak uspěli v Karlových Varech

Ještě v minulé sezoně by toto umístění hokejistům hradeckého Mountfieldu stačilo na přímý postup do čtvrtfinále, letos je posílá v play off už do předkola. Stane se tak stejně jako před rokem, kdy jej sice Hradec v souboji s Karlovými Vary začal, ale po dvou zápasech byla sezona nejprve přerušena a poté její zbytek úplně zrušen.

Souhrn posledního kola extraligy

Covidový ročník změnil pravidla, přímé čtvrtfinále si zahrají jen čtyři nejlepší mužstva. Mountfield si tuto výsadu nevybojoval, byť ještě před závěrečnými dvěma koly držel naději, že se mu to podaří.

Jenomže páteční přímý duel o pátou příčku, která by před včerejším kolem naději na posun na čtvrtou udržela, Mountfield nezvládl. V duelu s Plzní třikrát inkasoval už v první části hry, ve druhé soupeř přidal další dvě branky a gólové vzepětí v poslední třetině na víc než na korekci nepříjemně vyhlížejícího skóre nestačilo.

„Už vstupem do utkání jsme tahali za kratší konec. Neměli jsme takový pohyb ani tempo. Plzeň nás v první třetině jasně přehrávala, byli rychlejší, dravější, jednoznačně lepší v soubojích. Byli jsme všude pozadu,“ komentoval výkon hradeckého mužstva v zápase s Plzní David Kočí, asistent hlavního kouče Mountfieldu Růžičky.

V hradecké kabině bylo asi dusno nejen o přestávkách, ale i po zápase, s příchodem na tradiční pozápasovou tiskovou konferenci si dávali jak trenér, tak hráči hodně načas, čekání se protahovalo. Nikdo nechtěl komentovat, co se v kabině dělo.

„Trošku jsme se probrali ve třetí třetině, ale proti takovému mančaftu je to pozdě. Problém byl v nastavení do zápasu. Plzeň přijela urvat zápas, my neměli takovou mentalitu,“ sdělil pouze Růžičkův asistent. ¨

Debaty v kabině asi zabraly, nedělní výkon v Karlových Varech a hlavně skóre už byly o něčem jiném. Mountfield dal gól už v 1. minutě a od té chvíle kraloval. Alespoň co se týká stavu, který pravidelně navyšoval navzdory tomu, že v prvních dvou třetinách byla statistika střel na branku jasně ve prospěch domácích. Mountfieldu ale vycházelo zakončení, v každé třetině dali jeho hráči dva góly a v poslední už kralovali i ve statistice střel.

Předkolo se hraje na tři vítězné zápasy, ve středu a ve čtvrtek bude Litvínov hostovat v Hradci, po jednodenní pauze se série přesune na sever Čech.