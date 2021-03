Liberečtí hokejisté se po krátkém volnu začínají chystat na play off

„Jsme za to rádi, skončit do čtvrtého místa byl náš záměr. Měli jsme to nastavené tak, že do Vítkovic jedeme pro tři body, abychom postoupili přímo. Teď si můžeme odpočinout a nabrat síly pro play off,“ řekl liberecký obránce Ondřej Vitásek.

Po nedělním zápase v Ostravě dostali Bílí Tygři pár dní volna. Dnes se hráči sejdou k dobrovolnému tréninku a od čtvrtka je čeká příprava na ledě v běžném rytmu. Některé dny bude možná i dvoufázová.

V minulých letech ladili liberečtí hokejisté formu na play off pravidelně ve Frýdlantu, vzhledem k současným okolnostem však tentokrát na herní soustředění nevyrazí. „Celá příprava proběhne v Home Credit Areně, přestávka před startem play off navíc letos není tak dlouhá jako v předchozích letech,“ připomněl klubový mluvčí Martin Kadlec.

Právě na soustředění ve Frýdlantu před rokem hokejisty Liberce zastihla zpráva o koronavirové uzávěře republiky, která znemožnila dohrání sezony 2019/20. Bílé Tygry to tehdy hodně mrzelo, protože získali Prezidentský pohár a patřili k největším aspirantům na mistrovský titul.

Letos se před nimi v tabulce základní části umístily celky Sparty, Třince a Mladé Boleslavi. Liberec však stále patří do okruhu favoritů. První utkání čtvrtfinále play off sehrají Bílí Tygři příští čtvrtek na domácím ledě, kde o den později série hraná na čtyři vítězství pokračuje. Soupeře zatím Severočeši neznají, vzejde z dvojic předkola Hradec Králové - Litvínov, Plzeň - Olomouc, Vítkovice - Kometa Brno, Pardubice - Karlovy Vary.

Liberec se i v play off bude muset téměř jistě obejít bez dvou klíčových opor, které už od prosince nehrají. Obránce Ladislav Šmíd i útočník Tomáš Filippi se zotavují po operacích zad a podle informací MF DNES se na led v dohledné době nevrátí.

Tygři však i s omlazeným kádrem dokázali v této sezoně najít nové tahouny. Brankář Petr Kváča se stal nejlepším gólmanem základní části. Třiadvacetiletý odchovanec Benátek nad Jizerou, který přišel na sever Čech před sezonou z Třince, měl nejnižší průměr 2,07 inkasované branky na zápas, nejvyšší úspěšnost zákroků 92,46 procenta a kraloval i s 26 vychytanými výhrami.

Někdejší vyhlášený bitkař Jaroslav Vlach se s 36 body za 16 gólů a 20 asistencí probojoval do první dvacítky nejproduktivnějších hráčů extraligy. Nejlepší z Bílých Tygrů v kanadském bodování základní části byl Michal Birner se 45 body (14+31), druhý skončil Radan Lenc - 41 (19+22) a třetí právě Vlach. Birner byl pátým nejlepším nahrávačem celé extraligy, stejné místo patří i Mislavu Rosandičovi v produktivitě obránců.