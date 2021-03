Spousta práce, spousta odříkání, dřiny. Holaň považuje osmé místo za úspěch

Doufali, že porazí Liberec a své soky v souboji o osmé místo udrží za sebou. První cíl se hokejistům týmu Vítkovice Ridera v posledním kole základní části sice splnit nepodařilo, ten druhý i přes porážku 1:4 ovšem ano. Brno, Litvínov i Karlovy Vary prohrály v neděli také, Vítkovičtí tak udrželi osmou příčku. To znamená, že předkolo play off začnou v domácím prostředí a vyzvou v něm brněnskou Kometu.

Souhrn posledního kola extraligy

„Nezačali jsme vůbec dobře. Nestíhali jsme v soubojích, v bruslení, v agresivitě a to nás stálo celý zápas,“ začal své hodnocení vítkovický kouč Miloš Holaň. „Poté, co jsme si k tomu řekli, se to od druhé třetiny změnilo. Šance jsme měli, ale chyběl důraz a taky hráč, který je nejlepší, jenže musel odejít z ledu,“ připomněl Holaň zranění Dominika Lakatoše ze 17. minuty.

Vítkovickým se tak rozpadla elitní formace. „Měli jsme rozhozené přesilovky, točilo se to, lajny se rozpadly,“ zmínil člen první vítkovické formace Lukáš Krenželok, který zůstal ve druhé třetině dlouho z elitní trojice sám, neboť Jan Hruška si musel odpykat desetiminutový osobní trest. „Ale to teď smažeme a jdeme na play off,“ prohlásil Krenželok.

„Výsledek z posledního kola je sice lepší pro Liberec, ale já bych zdůraznil ještě jinou věc. Když jsme s kolegy přicházeli k týmu, byl na 13. místě. Kluci se vyšplhali na osmou příčku a to by se mělo docenit. Za tento mimořádný výsledek patří hráčům velké poděkování. Je za tím spousta práce, spousta odříkání, dřiny. Osmé místo je takový dárek na konci, odměna pro nás. Jsme rádi, že se to podařilo, že začneme play off doma,“ řekl Holaň, který v zápase proti Liberci postrádal obránce Petra Gewieseho a Guntise Galvinše. Duel nedohrál nejproduktivnější hráč týmu Dominik Lakatoš. „Je tu play off, v této fázi sezony zdravotní stav nikoho z týmu nebudu komentovat,“ doplnil trenér Vítkovic.