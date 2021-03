Gulaš a spol. váleli. Dostanou se ale do čtyřky? Rozhodne neděle

Rozhodne se až v nedělním, závěrečném kole základní části extraligy. Škoda potřebuje doma pokořit Olomouc a zároveň věřit, že Liberec ztratí ve Vítkovicích. Ty bojují o to, aby předkolo začaly doma.

„Soustředíme se sami na sebe. Chceme v neděli vyhrát a jak se to vyvine ve Vítkovicích, se ukáže,“ řekl plzeňský centr Tomáš Mertl.

V pátek si Škoda o tuhle šanci řekla důrazně. Na ledě Mountfieldu předvedla skvělou první třetinu, v níž odskočila do vedení 3:0, produktivní druhou a úspornou třetí.

„Rozhodla z naší strany výborná úvodní část. Měli jsme dobrý vstup a vyjádřili to i gólově. Ale musím vyzdvihnout také gólmana Frodla, který měl spoustu těžkých zákroků a držel nás ve vedení,“ hodnotil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Pětibrankovou kanonádu hostů načal i zakončil kapitán Gulaš, stejně jako v minulém duelu proti Zlínu si připsal dvě trefy. Nejprve hned ve čtvrté minutě nachytal gólmana Lukeše překvapivou střelu z úhlu, na konci druhé třetiny pak v přesilovce parádní ranou z levého kruhu poslal puk pod horní tyč.

Při své první brance zároveň kapitán Škody zapsal do statistik pětistý bod v nejvyšší soutěži! „A zrovna takový škaredý gól, náhoďák,“ pousmál se Milan Gulaš. „Té mety si moc vážím. A děkuji klukům, že mi k ní pomohli. Ale teď myslím hlavně na příští zápas. Jsme pořád ve hře o čtyřku, necháme tam všechno a věřím, že štěstí se k nám přikloní. Když Liberec vyhraje, uteče nám to, nedá se nic dělat. Ale i tak jsme připravení na play off, tyhle poslední zápasy už tak bereme,“ doplnil pětatřicetiletý forvard.

Ale ještě zpět do Hradce Králové. Pozici nejlepšího střelce týmu si před Gulašem udržel centr Kodýtek. Ten si připsal 20. branku v sezoně, v 16. minutě dostal přihrávku mezi kruhy a pálil přesně pod horní tyč. Po tomhle gólu vedla Plzeň 3:0. „Překvapilo mě, kolik jsme měli v první části šancí. Ale i tak to byl těžký zápas,“ zdůraznil Mertl.

Až za stavu 0:5 domácí pokazili Frodlovi čisté konto. Ale radost ne.

Jak to bude v neděli?