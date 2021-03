Plzeňský Suchý zazářil hattrickem. A teď půjde na Olomouc znovu v předkole

„Budu mít hezké vzpomínky, třeba o tom někdy budu vyprávět dětem,“ smál se třiadvacetiletý Suchý po demolici Olomouce 9:1. Ani tahle kanonáda ale Plzni k přímému postupu do čtvrtfinále nepomohla.

A v předkole se tak utká znovu s týmem z Hané. Osudový rival! Vždyť s Olomoucí se Škoda v uplynulých pěti letech hned třikrát utkala ve čtvrtfinále (2016, 2018, 2019). Pokaždé uspěla, poslední série však natáhla až na sedm zápasů.



Přebije váš premiérový hattrick zklamání, že se vám nepovedlo na poslední chvíli proklouznout do elitní čtyřky?

Těžko říct. Chtěli jsme vyhrát, pořád jsme měli šanci a věřili. Ale Liberec to ve Vítkovicích zvládl a my jsme to neměli ve svých rukou.

Ale střelecky jste se na konci základní části naladili dobře, v posledních třech kolech Plzeň nastřílela 21 branek.

Jsme rádi, že se nám vrátila střelecká pohoda, to je před play off důležité. Ale naším úkolem teď je, abychom si to do něj dokázali také přenést.

Pojďme k vašim třem gólům. Každý měl jiný rukopis.

Při prvním mi puk spadl někam na záda, vůbec jsem nevěděl, jak to tam spadlo a jestli jsem nestál v brankovišti. Před druhým jsem jel sám a předem měl jasno, že půjdu do bekhendové kličky. A nakonec se ke mně puk odrazil v přesilovce, jen jsem ho uklidil do branky.

Asi vám trenéři nemusí připomínat, že předkolo proti stejnému soupeři bude o něčem jiném.

I když to dnes vypadá na kanonádu, byl to těžký zápas. A dobře víme, že nás nečeká nic lehkého. Ale také věřím, že se na tu sérii připravíme dobře.

Když pomineme poslední zápas, ty předchozí v základní části byly s Olomoucí hodně vyrovnané. Co si z nich vybavíte?

Oni jsou nepříjemní, vlezlí, hodně to dohrávají. Určitě bude velmi důležité, abychom doma dvakrát vyhráli, protože na jejich stadionu to vůbec není lehké.

Je pro vás důležité, že sérii začínáte doma, když se hraje jen na tři vítězství?

I když je situace daná a hraje se bez diváků?Já myslím, že je to pro nás hodně důležité. Navíc teď nemusíme cestovat, do Olomouce by to bylo čtyři a půl hodiny.