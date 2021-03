Debakl od Plzně jako předkrm. V play off bych raději někoho jiného, přiznal Tomajko

Od postupu do extraligy Moru pokaždé ve čtvrtfinále vyřadila Plzeň. Stalo se to v letech 2016, 2018 a 2019. „Za sebe přiznávám, že už by v play off bylo lepší hrát s někým jiným. Ale soupeře si vybrat nemůžeme, takhle to dopadlo, budeme hrát s Plzní,“ komentoval soupeře Tomajko, který zažil i minulé série.

„Žádná historie vám zápas nevyhraje,“ reagoval rázně plzeňský asistent Jiří Hanzlík. „Vždycky je to tady a teď. Vím, že máme bilanci dobrou, ale pro další sérii to vůbec nic neznamená. Olomouc bude dobře připravená. Všichni si uvědomují, že se začíná od nuly, a co bylo včera nebo před dvěma lety, nemá vůbec žádný vliv,“ varoval Hanzlík.

Společné měly minulé série to, že do nich vždy šli Hanáci jako hůře postavený tým, nikdy ovšem ne po tak slabých výkonech v základní části jako letos. Až dvanácté místo a jen 105 vstřelených branek, nejméně z celé extraligy.

Souhrn posledního kola extraligy

I tu jedinou trefu z posledního utkání obstaral obránce Jiří Ondrušek. „Hodnotí se to těžko. Chtěli jsme získat nějakou herní pohodu. Do půlky zápasu jsme byli rovnocenným soupeřem, měli jsme i šanci na 2:2. Po gólu na 4:1 už byl ale na ledě jen jeden tým a Plzeň mohla přidat víc gólů,“ uznal zkušený bek.

Ondrušek zažil i předchozí série s Plzní. První dvě ztratili Hanáci 1:4, teprve v té poslední – na jaře 2019 – sahali po postupu. Vedli 2:1 na zápasy a nakonec padli nejtěsnějším rozdílem v sedmém duelu.

„Rozhodují dost přesilovky, a když nás vyřadili, byli lepší v tomhle, šikovnější. Věřím, že letos si to lépe pohlídáme a zlomíme to. Jednou už to musí vyjít,“ neztrácí optimismus Ondrušek.

Se spoluhráči bude muset rychle zapomenout na čerstvý debakl. „Rozebereme si všechny zápasy, i Plzně s jiným soupeřem. Musíme to z hlav vyhnat tréninkem, v úterý už to bude 0:0, ve středu přijedeme a chceme uspět,“ burcuje Ondrušek.