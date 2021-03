Iluze lepších časů. O stavu a výchově hokejových beků v Čechách a na Moravě

Před sezonou se nevešel na soupisku Komety. Teď je Filip Král nejmladším bekem, který poprvé od roku 2001 v extraligové sezoně nasbíral aspoň dvacet bodů. „Jsem rád, že jsem hlavně sám sobě ukázal, že soutěž zvládnu,“ říká jednadvacetiletý zelenáč. „A věřím, že jednou můžu hrát i NHL.“

V ní se po letech čekání a dřiny zabydlují krajané Zbořil s Hájkem, kteří ještě na podzim nastupovali s Králem v obraně Komety.

Reprezentační debut si v sezoně připsali zadáci jako Pýcha, Gazda nebo Mašín. A určitě nepropadli.

V extralize nenápadně přibývá teenagerů, z nichž třeba Svozilovi a Jiříčkovi předpovídají experti i skauti slibnou budoucnost v NHL.

Klidně můžete nabýt dojmu, že stav a výchova obránců v Čechách a na Moravě se lepší.

Jenže fakta iluzi lepších časů vyvracejí.

Pondělní trefa Radima Šimka v zápase San Jose – Colorado ukončila 363 dní trvající čekání českého obránce na gól v NHL.

Filip Hronek – jediný tuzemský bek, jenž v NHL pravidelně stráví na ledě přes 20 minut – čeká na trefu už 46 startů.

Je to spíš mrzutost.

Smůla, kterou trochu zkreslil covid.

Více vypovídající a daleko žalostnější jsou následující čísla.

Obránce má vyšší hodnotu než útočník, pokud to není hráč typu Ovečkin nebo McDavid. Milan Tichý bývalý obránce NHL, dnes skaut Columbusu

Česko do posledních čtyř draftů NHL dodalo jen šest zadáků. Tolik třeba Finové poskytli jen loni. A Švédové mezi lety 2017 až 2020 mají 42 draftovaných obránců, což je sedminásobek české cifry!

„Nebavme se o konkrétních pozicích, ztrácí celý český hokej,“ upozorní Milan Tichý, bývalý obránce NHL a dnes skaut Columbusu.

Má pravdu.

NEJVĚTŠÍ ESO. Filip Hronek je elitní bek Detroitu, jako jediný český obránce hraje stabilně přesilovky, gól však dal v NHL naposledy loni v lednu.

Nelze vytrhnout pouze část problému, zároveň na úzké výseči lze slušně vykreslit, jak na tom donedávna slavná hokejová škola v současnosti je. Navíc i sám Tichý poví: „Po brankáři se jedná o nejdůležitější post. Hra vzniká u obránců. Pomáhají dobrým útočníkům, kteří se pro puk nemusejí vracet, čímž šetří energii. Obránce má daleko vyšší hodnotu než útočník, pokud to není hráč typu Ovečkin nebo McDavid.“

Zámořská převýchova talentů

Šestka současných defenzivních vyslanců se do NHL odrazila z extraligy. Nejblíž k následování má aktuálně Král, který drží brněnskou obranu. „Nadaný chlapec. I v jiné evropské soutěži by mohl být dobrý,“ říká Tichý. Důkladněji rozebírat jeho výkon nemůže. Král patří konkurenci, před třemi lety ho v 5.kole draftovalo Toronto.

Slovo převezme Jaroslav Špaček – někdejší špičkový bek, mistr světa a olympijský vítěz, který na beky dohlíží v extraligové Plzni i u národního týmu. „Filip dobře čte hru. Nepřidržuje puk, ale zároveň má sebevědomí s ním i něco udělat,“ říká Špaček. „Není to ale zatím silově vyspělý hráč. Měl by přidat v osobních soubojích nebo rychlejším přístupu k soupeři.“

Jaroslav Špaček (uprostřed) na střídačce Plzně. Pod ním lídr týmu Milan Gulaš, po levici hlavní kouč Ladislav Čihák

Provizorní ročník načal Král v prvoligovém Přerově. Až v listopadu se přesunul do mateřské Komety. Zajímavostí také je, že Král dorostl v nadstandardní extraligový materiál v juniorské WHL, kde odkroutil dvě poslední sezony. „Z Česka jsem si přinesl zlozvyk, že jsem zastavoval za bránou. To mi v Americe zakázali hned po prvním tréninku,“ vykládal.

Ještě řádnější převýchovu podstoupil další brněnský odchovanec Jakub Zbořil. „Bylo to na palici, v Bostonu chtěli změnit i moji osobnost,“ líčil. V NHL se uchytil až letos po více než pěti letech od draftu, kdy si jej Bruins vybrali jako číslo třináct. Od roku 2006 je jediným českým bekem, jehož jméno zaznělo v prvním kole draftu.

Brankáři vs. obránci – 9:6

Stanislav Svozil jej teoreticky může napodobit. V minulé sezoně jako šestnáctiletý vlétl do extraligy a byť talentovaného jinocha teď Kometa párkrát poslala do první ligy, stále se Svozil v odhadech pohybuje na pomezí prvního a druhého kola draftu. V aktuálním ročníku zaujal i sedmnáctiletý David Jiříček, jehož už mají skauti zapsaného v deníčcích pro draft 2022.

DORŮSTAJÍCÍ HVĚZDIČKA. Stanislav Svozil od minulé sezony nastupuje v extralize. Junákovi z Brna předpovídají skauti slibnou budoucnost.

„Oba kluci mají ve hře přehled, hodně myslí na útok,“ popisuje Špaček. „David se po šampionátu dvacítek trošičku zlepšil. Začal hrát agresivněji v obranném pásmu, ale může to být tím, že ho vídám denně v Plzni.“

Že by to přece jen byl záblesk lepších zítřků? „Mají potenciál a velkou šanci hrát stabilně NHL,“ přikývne skaut Tichý. „Ale nemůžeme bouchat šampaňské díky dvěma klukům. Tohle by měla být samozřejmost.“

Jiří Vítek @JVitek94 Radim Šimek ukončil 363 dnů dlouhé čekání českých obránců na gól v NHL. https://t.co/EGL6LsLeLK oblíbit odpovědět

Podivně vyznívá, že v počtech žádaných branců do NHL předčí české beky i jejich brankářští krajané.

Výsledek za poslední čtyři drafty? 9:6 pro gólmany. Čím to? „V každém klubu snad už od prvňáčků máme trenéry brankářů a v áčku je na plný úvazek specialista na gólmany,“ naznačil v jednom z dřívějších rozhovorů Robert Kostka z agentury Sport Invest, která zastupuje bezmála dvě stovky hokejových profíků. „Divíme se, že máme kvalitní brankáře, ale ne obránce. Proč taky, když se jim nevěnujeme individuálně.“

Teď hokej sklízí plody zaseté v minulosti. A ač se vedení svazu lehce obměnilo, k veřejnosti žádná zpráva o razantní změně ve výchově obránců nedoputovala. Dál záleží na přístupu jednotlivých klubů.

Volnost bekům!

Třeba v Plzni o ně po návratu z NHL už devět let pečuje Špaček. Podle něj až na současného sparťanského trenéra Hořavu tehdy nikdo pořádně o obránce nedbal.

6 beků od roku 2017 dodal český hokej na draft NHL

„My jsme v Plzni zavedli specializované tréninky i v dorostu a juniorce a obránci nám začali vyskakovat,“ líčí Špaček. Borce jako Jeřábek, Sklenička nebo Moravčík to vyšvihlo až ke kontraktům v NHL. Na posun výš mohou v budoucnu pomýšlet i současní plzeňští beci Kaňák (ročník 1998), Kvasnička (1999) nebo Jiříček (2003).

Obránci na draftech NHL 2017

Jakub Galvas Chicago (150.), současný klub Jukurit (Fin.)

Daniel Bukač Boston (204.), současný klub Jihlava (1. liga)

Chicago (150.), současný klub Jukurit (Fin.) Boston (204.), současný klub Jihlava (1. liga) 2018

Filip Král Toronto (149.), současný klub Kometa Brno

Radim Šalda Tampa (206.), současný klub Mountfield HK

Toronto (149.), současný klub Kometa Brno Tampa (206.), současný klub Mountfield HK 2019

Martin Haš Washington (153.), bez angažmá, předtím Litoměřice

Washington (153.), bez angažmá, předtím Litoměřice 2020

Michael Krutil Chicago (110.), současný klub Rockford (AHL)

„Pořád u obránců vidím problémy v pohybu kolem útočné modré, ale také vidím, že spousta týmů na tom pracuje,“ všímá si Špaček a coby člen reprezentační trenérského štábu pochválí Spartu, Litvínov nebo Brno, které před dvěma týdny kvůli vylepšení defenzivy najalo bývalou oporu Jozefa Kováčika.

„Trend je, aby se obránci zapojovali do ofenzivy a v jednu chvíli byli na ledě čtyři útočníci,“ pokračuje Špaček. „Často ale záleží na trenérech, jakou klukům dají volnost. S ní přibývají chyby. Ale bez nich nevyrostou kreativní hokejisté.“

Mladíci leckdy najdou větší důvěru v zahraničí než doma. Míst v obraně je navíc méně než v útoku.

V předminulé sezoně pravidelně nastupoval v extralize pouze jediný bek do 20 let – Galvas v Olomouci. Loni jeho pozici převzal Svozil, k němuž se letos připojil Jiříček, Suhrada (Zlín), Rutar (Olomouc) a Hrádek (Pardubice).

„Napomohla tomu sezona, ze které se nesestupuje,“ poznamená Špaček. „Bylo jednodušší dát šanci a věřit, že příští sezonu to kluci splatí.“

A český hokej musí doufat, že tahle maličkost značí, že bude lépe.