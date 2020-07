12:00 , aktualizováno 12:00

Hokejistů zastupovaných hráčským agentem Robertem Spálenkou najdete od NHL po Evropu spoustu. Hertl, Rittich, Francouz, bratři Zohornovi, junák Svozil... Ti a všichni ostatní se na jaře ptali: Co s námi bude? Koronavir překazil plány všech soutěží a uvrhl profesionály do nejistoty. Bez práce mohou zůstat dlouhé měsíce. Že by proto hráči ze zámoří sehráli podzim doma v Česku? Tomu Spálenka moc šancí nedává.