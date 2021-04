Svozil o roli lídra: Nejsem hvězda, draft mě teď nezajímá. Koukám jen na MS

Po zvláštní sezoně plné vzestupů a pádů jede během několika měsíců už na druhou velkou akci. On i jeho spoluhráči nebudou středobodem zájmu světových médií už proto, že Česko bylo jednou z mála zemí, v nichž mladíci nesměli hrát hokej a reprezentanti trénovali za speciálních podmínek.



„Měli jsme neskutečně dlouhý kemp. Jen co jsme přiletěli, už na nás atmosféra mistrovství světa pomalu doléhá. Všichni se moc těšíme a jsme na vstup do turnaje připravení,“ hlásí Svozil.

V sobotu čeští mladíci sehrají poslední generálku proti Švýcarsku a v pondělí už je čeká ostrý vstup do světového šampionátu proti Německu.



Vaše sezona je poměrně zvláštní. Zápasil jste s covidem, dlouho se nehrálo, potom zase velké akce. Jak jste tolik pocitů vstřebával?

Bylo to vážně zvláštní. Měli jsme nejdřív kemp dvacítek v Brně, potom jsme byli všichni doma, protože 20 kluků bylo pozitivních na koronavirus. Já jsem byl nejdřív negativní, následně také pozitivní. A zase jsem byl měsíc doma. Sezona pro mě nezačala dobře, ale od MS dvacítek už to bylo v pohodě.



Hokejová U18 a režim v USA Karanténa

Reprezentanti byli po příletu do Texasu ve dvoudenní povinné karanténě na hotelu. Nesměli vycházet z pokojů, jídlo dostávali v papírových taškách před dveře každé ráno absolvovali PCR testy na přítomnost onemocnění covid 19.

Ve druhé fázi se díky negativním výsledkům testům překlopili do režimu týmové separace podle přísných pravidel IIHF. Absolvovat mohou společné stravování po dvou skupinách, povoleno je také scházení k tréninkům. Komunikace mužstva Na dvacítkách si hráči během čtyřdenní karantény volali přes aplikace z pokoje na pokoj, od trenérů jejím prostřednictvím dostávali tréninkové plány. Podobný systém zavedl realizační tým také v Texasu. Hráči dostávají pokyny k suché přípravě, hokejisté jsou spolu ve spojení.

Logistika

Podle Petra Studničky, manažera hokejové reprezentace do 18 let, se jedná o jednu z logisticky nejnáročnějších akcí vůbec. Štáb si předával organizační zkušenosti s týmem do dvaceti let. O hodinu a půl se pouze zpozdil jejich let z Amsterodamu do Dallasu kvůli administrativě spojené s přesunem do USA.

Covidová pravidla IIHF Kvůli přísným podmínkách hotelové bubliny na MS dvacítek byl tehdy v Kanadě vyloučený i jeden z trenérů švédského mužstva, který se vracel pro zapomenuté věci na letiště.

„Pravidla budou přísnější než na MS dvacetiletých. Získali zkušenosti a vychytali skulinky. Každý tým si musí ohlídat, aby nedocházelo k podobným incidentům jako v Kanadě. Jsme tu pod dohledem hotelových kamer, pokoje mají elektronicky jištěné dveře, aby nedocházelo k porušování dohodnutého režimu. Sankce za jeho porušení jsou obrovské,“ říká Petr Studnička.



Teď už se cítíte ideálně?

Dobré to bylo už po dvou měsících, co jsem strávil doma. Fyzicky se teď cítím připravený. Všechno je tak, jak má být.



Trenér Jakub Petr říkal, že vám i plzeňskému Davidu Jiříčkovi připadnou role lídrů národního mužstva. Jste na to připravený?

Neřekl bych, že jsem lídr. Všichni jsme tady jako jeden tým a tím pádem i tahouni. Budeme bojovat jeden za druhého, abychom na mistrovství světa něco uhráli.

Mluvilo se však o tom, že byste vzhledem ke zkušenostem měli oba patřit ke hvězdám šampionátu.

Já se jako jedna z největších hvězd nevidím a ani bych to tak neřekl.



Pomůže vám i zkušenost z povánočního mistrovství světa dvacítek?

Mně i Davidu Jiříčkovi to určitě trochu pomůže. Nemůžeme to ovšem brát tak, že jsme byli na dvacítkách a tady to bude stejné. Řekl bych, že to může být i těžší, tlak bude ještě větší. Nesmíme si takové myšlenky nechat nalézt do hlavy a ukázat, že jsme na dvacítkách nebyli jen tak.



V posledních letech se u juniorských týmů kritizovala obrana, zatímco váš tým má mít největší sílu právě v defenzivě. Vnímáte ten paradox?

Všichni to už určitě někde na internetu četli a vnímáme to. Náš výkon se bude odrážet od obrany, ale to si teď můžeme říkat pořád a stejně se ukáže až na ledě.

Šampionát pro vás bude i poslední možností, jak se ukázat skautům před draftem do NHL. Napadají vás takové myšlenky?

Na draft se teď neohlížím. Soustředím se jen na mistrovství světa osmnáctek. Když uhrajeme dobrý výsledek, pomůže to nejen mně, ale i ostatním klukům v týmu.



Není to už trochu na hlavu, že absolvoval v krátké době druhý velký kemp národního týmu v přísných podmínkách a následně šampionát v karanténě?

Je to specifické, ale jak na dvacítkách v Kanadě, tak i tady v Texasu jsme vůbec rádi, že se hraje. Byť jsou opatření tak tvrdá, jak jsou.

Přísnou karanténu na hotelových pokojích máte oproti dvacítkám výrazně zkrácenou jen na dva dny. Přišlo to vhod?

Je to příjemnější než v Edmontonu. Uvidíme se s kluky o dost dřív a zatrénujeme si. Vnímám to pozitivně. Přijde mi to tu každopádně přísnější. V Kanadě byl režim po čtyřech dnech na pokoji volnější, což nás tady nečeká. Doufám, že nebudeme potřebovat s ostatními hráči hovory přes ZOOM z pokoje na pokoj.

Na dvacítkách jste Edmonton poznávali při jízdě autobusem na tréninky a zápasy. Počítám, že ani tady se nikam příliš nepodíváte.

Máme výhodu, že bydlíme v jedenáctém patře, takže i z hotelu na město vidíme velice dobře. Měli bychom ale chodit pěšky na zimák, protože to máme ke stadionu jen nějakých osm set metrů. Alespoň se nadechneme čerstvého vzduchu.

Na dvacítkách se kádr neskutečně stmelil. Bude situace stejná i mezi osmnáctiletými hráči?

Připravujeme se na šampionát už hodně dlouho a všichni jsme sem jeli s tím, že chceme něčeho dosáhnout. Myslím, že současná situace nám v našem cíli jedině pomůže. Utuží to vazby mezi hráči a realizačním týmem.

Je rozdíl v partě hráčů na dvacítkách a osmnáctkách?

Bude to stejné, ne-li ještě lepší. Parta je tu super. Jenže to si teď můžeme pochvalovat, jak chceme, ale hlavně v turnaji musíme ukázat, jak moc jsme semknutí.

Kouč Petr mimo jiné říkal, že je velmi těžké odhadnout, na co máte, když jste nemohli pořádně trénovat a soutěže se nehrály. Na jaký výsledek se cítíte?

Máme těžkou skupinu, ale každý soupeř je hratelný. Můžeme uspět, když dodržíme všechny cíle, které si do zápasů nastavíme. Jak jsme se bavili, obrana pro nás bude nejvíc důležitá, ale obránci i útočníci jsou směrem do útoku šikovní a ani tam bychom nemuseli být špatní.