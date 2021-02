Posadit někoho na zadek? V nároďáku už ne, říká Král

Maximální obrátky nabírá sezona letošního extraligového objevu. Blanenský rodák, hrající poprvé stabilně mezi dospělými, si ve Švédsku na reprezentačním turnaji dost možná řekl o pozvánku do širší nominace před mistrovstvím světa. Ve dvou zápasech, proti Finsku a Rusku, byl napsaný v prvním obranném páru českého mužstva.

„Někde v hlavě to mám, ale vždyť jsem teprve přičichl k seniorské reprezentaci... Uvidíme, co bude. Hodně se to bude odvíjet i od mých výkonů v klubu. Teď se soustředím na Kometu,“ řekl 21letý zadák, jehož jméno se učí poznávat i extraligová konkurence.

17bodů má v této sezoně Filip Král za bilanci 5+12 v Kometě. +6 má hodnocení účasti na gólech, je to nejlepší v Brně.

Například Lotyš Guntis Galvinš si ho musí definitivně pamatovat od prosincového zápasu Třince v Brně, kde si ho Král povodil jako malého caparta. Na útočné modré mu udělal kličku, nechal Galvinše spadnout na led a projet k mantinelu a pak si to sám namířil směrem k brance Ocelářů.

„To si vybavuji. Lepší by bylo, kdybychom to zakončili gólem. Takhle to byla normální klička, akorát on při ní zaškobrtl. Nějakou vědu bych z toho nedělal. V té chvíli jsem ani nevěděl, že spadl, až na videu jsem si toho všiml. Jo, bylo to pěkné, jen škoda, že z toho nic nebylo,“ povídal včera Král do telefonu.

Kousky jako tento si v národním týmu musel odpustit. Radost si přesto na ledě udělat dokázal. „Byly to ale takové ty maličkosti, které divák u televize skoro ani nepostřehne, ale trenéři to vidí. Posunutí v rohu, vyjetí ze třetiny... nějaké tam určitě byly. Ne ale úplně takové jako s Třincem, to asi v nároďáku nebude,“ vypráví elitní hráč Komety.

I když si v extralize počíná nebojácně, připouští, že ve Švédsku ho dokonce přepadla nervozita, což se mu už moc často nestává.

Ne však před debutem, ale až před druhým utkáním stockholmského turnaje. „První zápas jsem hrál na sedmém bekovi, věděl jsem, že se na led tolik nedostanu a že budu chtít hlavně nekazit. Nervozita přišla až pak, jak jsem měl být v první obraně. Pořád jsem chtěl hrát jednoduše a víc na jistotu než v Kometě, kde jsem na ledě co dvě minuty a víc si toho dovolím,“ zhodnotil svoje vystoupení obránce, draftovaný Torontem.

Kanadský bod ani střelu na branku si ve třech partiích nepřipsal. Na přesilovku se dostal jenom na jedno střídání. „I za tuto šanci jsem strašně rád,“ říká vděčně.

Doufá, že i v Kanadě si vysloužil „plusové body“ tím, že do seniorské reprezentace nakoukl.

I Smoleňák jde ubránit

Co dva týdny si Filip Král dává na dálku sraz u videa s trenérem mladých hokejistů Toronta, který ho sleduje. Poslouchá jeho připomínky a snaží se je zapracovat do tréninku.

Ačkoliv je Král obránce, nejvíc výtek ze zámoří směřuje k jeho bránění. „Jde o moji práci v obranné třetině. V soubojích jeden proti jednomu nebo v rozích až tak moc ne, tam si myslím, že potíže nemám, ale v předbrankovém prostoru ano. Nejvíc jde o dorážky. Trenéři mi radí, jak zablokovat protihráči hokejku a hlavně se před vlastní brankou k dorážce dostat jako první. Tam musíme mít puk my obránci, ne útočníci soupeře,“ líčí Král obsah pravidelných porad.

Při své výšce 185 centimetrů má Král těžkou práci hlavně s rozrážeči typu Radka Smoleňáka – vysokými silovými borci, s nimiž je před brankovištěm těžké hnout.

V extralize už ale žádné pardony neplatí.

„Trenéři se až tak nedívají, s kým se v souboji sejdu. Na videu ale vidí, že tam jsou někteří hráči těžší než já. Tak mi řeknou, jak jim hrát víc do hokejky než do těla, abych měl navrch. Vždycky je možnost si poradit, i když tam stojí Smoleňák,“ vštěpuje si do hlavy Král.

Jeho doménou je hra dopředu. Nebojí se vyvézt kotouč, prokličkovat s ním do útočného pásma, podpořit útok.

Poté, co se na začátku sezony rozehrál v prvoligovém Přerově, stihl za Kometu 39 zápasů a v nich je nejlépe bodujícím obráncem týmu. Také hodnocení +/- má nejlepší; v tomto ohledu je dokonce druhý nejlepší v celé Kometě.

Toronto, které ho draftovalo do NHL, z Brna sleduje jen letmo. Jednou viděl dvě třetiny zápasu Maple Leafs, to když se s Kometou vrátil pozdě ze zápasu, ale jinak si přehled udržuje hlavně sledováním výsledků a sestřihů.

„Zatím hrají výborně. Snad to vydrží. Už by to v Torontu chtělo i nějaký hokejový titul,“ přemýšlí Král. Uznává, že do současné obrany Maple Leafs mu ještě něco chybí. „Teď hned bych se tam asi vidět nedokázal, ani o tom nepřemýšlím. Uvidíme ale, co bude v příští sezoně,“ vyhlíží.