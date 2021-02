Talent Král: Nároďák je lék na Kometu. Myslím na mistrovství i na NHL

„Lhal bych, kdybych říkal, že nejsme pod dekou. Budeme se muset zlepšit, ale já se teď soustředím na reprezentaci. Jsem rád, že si tu teď můžu spravit chuť a trochu si od toho odpočinout,“ vypráví Král z Malmö, kde ho čekají Švédské hry.

Švédské hry 2021 Příloha iDNES.cz

Už jste z premiéry nervózní?

Nervozita zatím nepřišla, protože hodně kluků znám z extraligy a hodně kluků jsem potkával i v mladších reprezentacích. To přijde asi až před zápasem. Je to všechno bláznivé, protože jsem vůbec nepočítal, že bych se na tuhle sezonu vracel do Česka. Nakonec jsem rád a snažím se šanci využít. Reprezentaci máte v hlavě, i když jste v Americe.

Udělal jste dobrý krok, že jste zůstal v Brně a volil větší jistotu?

Ono to po mně chtělo Toronto. Já jen souhlasil a jsem rád, že si to můžu užít doma. Toronto si nás hlídá, každý týden si volám s trenérem, který nás má na starosti. Můj agent s klubem řeší, jak jsem hrál, dává jim zpětnou vazbu. Že jsem dostal pozvánku do reprezentace, mi udělalo dobrou vizitku.

Co vám radí Toronto, na čem byste měl pracovat?

Nejvíc řešíme mou defenzivní činnost, jak mám bránit, protože tam je moje největší slabina. Útok moc neřešíme, tam mě chválí a já si v něm také hodně věřím.

Spousta zámořských manažerů tvrdí, že hráči v extralize chytají různé zlozvyky. Slyšíte to také?

Jediný zlozvyk v Česku je zastavování za bránou, to mi už v americké juniorce na prvním tréninku řekli, ať to nedělám.

Jak se cítíte v Brně po solidní proměně obrany?

Pan Zábranský to nějak udělal a po uzávěrce přestupů se to už nebude měnit. Já poslední měsíc hraju s Petrem Zámorským, sedli jsme si a věřím, že spolu půjdeme do play off. Dvojice jsou tam už rozdělené.

Je pozvánka na Švédské hry možnost ukázat se před mistrovstvím?

Věřím tomu, když si mě trenéři pozvali. Budu se snažit ukázat maximum. Myšlenku na mistrovství v hlavě samozřejmě mám. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet po play off v Brně. Jestli poletím za moře a odehraju ještě nějaké zápasy třeba na farmě, nebo zůstanu v Evropě.

V Kometě jste byli tři mladí beci ze zámoří, kromě vás ještě Jakub Zbořil a Libor Hájek. Oba jsou v Americe v prvních týmech NHL. Je to motivace, že byste do ní nemusel mít daleko?

Samozřejmě jsem rád, že jsem ukázal, že jsem na stejné úrovni jako oni. Věřím, že jednou v NHL můžu také hrát.