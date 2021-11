ONLINE: Zlín vede, Pardubice ztrácí. Růžička doma zažívá premiéru i jubileum

Růžička ve funkci nahradil Vladimíra Országha odvolaného navzdory dvěma výhrám v řadě. „Pro mě to bylo jasné rozhodnutí. Dlouho jsem na to čekal, že bych mohl Litvínov trénovat. Jsem moc rád, že to přišlo a jsem zase zpátky doma,“ řekl Růžička, jenž odkoučuje 1000. zápas v základní části extraligy. Na druhé straně bude stát Radim Rulík s Mladou Boleslaví.

První kolo po reprezentační pauze nabídne i střetnutí Liberce s Třincem, tedy dvojice, která loni došla až do finále. Bílí Tygři v něm prohráli 1:4 na zápasy. První letošní vzájemný duel ve Slezsku prohráli dokonce 2:7. Navíc obecně se současným lídrem tabulky padli hned v deseti z předešlých dvanácti soubojů.

Hradec Králové před Karjalou triumfoval v sedmi duelech za sebou. Naposledy v derby proti Pardubicím, které otočil ze stavu 1:3 na 4:3 po prodloužení. Dalším vítězstvím by si Východočeši udělali klubový rekord. Ten bude chtít překazit Plzeň, která po třech nezdarech posledně uspěla proti Vítkovicím.

Vítkovicím se opět nedaří. Prohrály v posledních čtyřech utkáních, v nichž daly stejný počet branek. „Musíme dávat góly, to je alfa a omega všech výsledků,“ hlásil kouč Miloš Holaň. „Čekáme těžkého soupeře, který teď hrál těžký zápas Ligy mistrů ve Švédsku a má v týmu osobnosti. Musíme už ale začít bodovat, protože Kladno získalo tři body.“

Trenér Ostravanů narážel na střetnutí se Skellefteou, které Pražané zvládli poměrem 3:1. Se staronovým trenérem Miroslavem Hořavou na lavičce navíc po osmi porážkách zdolali před pauzou i Brno na jeho ledě 5:2.

Ve zbylých dvou duelech se poslední Zlín pokusí prolomit sérii sedmi zápasů bez bodu, čeká jej sedmá Olomouc.

Karlovy Vary se po porážce od Kladna střetnou se třetími Pardubicemi. Dynamo z minulých patnácti utkání odešlo bez bodu jen ze dvou.

Kolo vzhledem k lichému počtu klubů v extralize vynechává Kladno. Čtvrteční předehrávku mezi Českými Budějovicemi a Brnem zvládli Jihomoravané, kteří zvítězili 3:2.