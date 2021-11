Do Sparty se vrací brankář Machovský, podepsal smlouvu do konce sezony

„Když jsme zjistili, že je možnost získat Matěje zpět, a on projevil touhu se vrátit, začali jsme rychle jednat... Tandem se Sašou Salákem se nám osvědčil. Oba jsou velice kvalitní gólmani, kteří spolu skvěle vycházejí. Machy má navíc obrovskou motivaci po angažmá v Rize, které nevyšlo podle jeho představ,“ sdělil pro klubový web sportovní ředitel Petr Ton.



Machovský si chtěl zkusit zahraniční angažmá. V Rize ale odchytal jen šest utkání, v nichž hned devětadvacetkrát inkasoval. Úspěšnost zákroků měl ani ne 83 %. Jasnou jedničkou Dinama byl o rok starší Švéd Johan Mattsson.

Odchovanec Opavy v klubu nebyl spokojený a navíc měl i zdravotní problémy...

„Byl jsem zdeptaný a necítil se jako součást týmu. Bylo to těžké. V osmadvaceti jsem navíc neměl chuť vysedávat jenom na střídačce. Nikam to nevedlo. Chtěl jsem opět chytat. Sparta projevila zájem. Z toho jsem měl velkou radost,“ uvedl.

Aktuálně je už fit a těší se na návrat do Sparty: „Je super, že se opět cítím někde chtěný. Kluky dobře znám, s novými jsme se pozdravili a krátce pokecali. Bylo to příjemné. Jsem rád zpátky.“

HC Sparta Praha @HCSpartaPraha ✒️ Dobří holubi se vracejí! Matěj Machovský opět posílil naše brankoviště! "Jsem moc rád zpátky. Je super, že se opět cítím někde chtěný." Více informací: https://t.co/yulWWzu7S9 https://t.co/IQjOpka0g6 oblíbit odpovědět

Vrátit se mohl už dřív, to jej však Dinamo nepustilo: „Vzhledem k tomu menšímu zranění Lotyši chtěli, abych se dal dohromady, že opět dostanu šanci. Skousl jsem to. Během reprezentační přestávky jsem vyrazil domů, za rodinou, vyvětrat si hlavu. Přijel jsem zpátky do Rigy a druhý den mi řekli, že nebudou bránit mému odchodu.“

Hokejista, který extraligovou kariéru zahájil v Plzni, si připsal i dva starty v reprezentaci a v roce 2016 se účastnil světového šampionátu v Moskvě. Sparťanskou branku kryl již ve třech sezonách mezi lety 2018 až 2021. V té loňské dovedl Pražany až do semifinále.

„Minulý rok jsme skvěle zvládli základní část, v play off málem otočili sérii s Libercem. Cítím, že všichni tu chtějí dokráčet až na vrchol,“ uzavřel Machovský.



Pražský celek nyní musí vyřešit, co udělá s Jakubem Neužilem, který se dostává do pozice brankáře číslo tři. Plán má jasný.

„Pracujeme na tom, aby získal možnost hostování v extraligovém týmu, kde bude pravidelně chytat. Potřebuje ještě nabrat další zkušenosti. Věříme, že to jeho slibně rozjeté kariéře pomůže a ve Spartě ještě neřekl své poslední slovo,“ řekl Ton.