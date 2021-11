Extraligové kluby čekají a bojují s úbytkem diváků. Může se soutěž přerušit?

„Nová opatření se nás samozřejmě dotknou. Z našich statistik vyplývá, že 80 % fanoušků na stadionu je očkovaných. Věříme, že toto číslo i nadále poroste,“ uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Na stadion se do neděle ještě dostanou i fanoušci s negativním testem, který si ovšem musí zaplatit.

Od následujícího dne už však do hlediště budou moci přijít jen lidé s vakcinací či potvrzením o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dnů. Negativní PCR test postačí pouze lidem od 12 do 18 let, rozočkovaným a těm, kteří prokážou, že se nemohou očkovat. Výjimku mají děti do 12 let, které nebudou muset prokazovat nic.

Ostatním bude vstup do haly zakázán.

„U nás se to týká pár stovek lidí, nemělo by to být úplně zásadní. I když každý prodaný lístek vlastně zásadní je. Byl by obrovský rozdíl, kdybychom za 400 korun prodali, nebo neprodali 500 lístků. Takže zásadní to je i není,“ přemítá PR ředitel Českých Budějovic Tomáš Kučera.

Budějovičtí hráči se radují z výhry nad Kladnem.

„Hlavně že by mohl přijít alespoň někdo, hrát bez lidí by byla úplná vražda. Jestli však omezení nebude vykompenzované, tak pro nás to bude velký finanční problém. Fanoušci představují třicet procent našeho rozpočtu, možná i víc,“ dodal.

Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 2021/22 V závorce hodnota ze sezony 2019/20 1. Pardubice - 8103 diváků (7852)

2. Sparta - 7169 (10 330)

3. Brno - 6158 (7428)

4. České Budějovice - 5872 (nehrály extraligu)

5. Liberec - 4760 (6829)

6. Olomouc - 4641 (4303)

7. Vítkovice - 4262 (5291)

8. Hradec Králové - 3847 (4793)

9. Třinec - 3517 (4676)

10. Zlín - 3290 (4885)

11. Plzeň - 3240 (6134)

12. Litvínov - 2735 (5946)

13. Mladá Boleslav - 2646 (3387)

14. Karlovy Vary - 2614 (4095)

15. Kladno - 2145 (4193)

K možným kompenzacím se vyjádřil i extraligový šéf Řezníček: „Je otázka, jak se k tomu postaví Národní sportovní agentura nebo ministerstvo... Zatím jsem nic nezaregistroval. Je to velice čerstvé, potřebujeme to mít černé na bílém.“

Nejvyšší průměrnou domácí návštěvnost mají v této sezoně Pardubice. Do tamní Enteria areny chodí běžně přes osm tisíc fanoušků. Spolu s Olomoucí patří Dynamo mezi jediné dva kluby, kterým dorazí více diváků než v sezoně před covidovými restrikcemi. Jinak obecně počet diváků klesá.

„Je to dáno dobou, která návštěvnost poznamenala. Úbytek je jasný. Nemůžeme si nalhávat, že jsme spokojení. Kluby vnímají, že pro diváky dělají hodně, co se týče marketingu, ale... Doufejme, že se to časem bude zlepšovat, ale tohle opatření určitě nepomůže,“ ví Řezníček.



Na startu sezony navíc neočkovaným pojišťovny hradily testy. To se změnilo 1. listopadu. Teď lze vzhledem k ještě výraznějšímu zpřísnění očekávat další pokles. Ředitel extraligy situaci označil za „lockdown pro neočkované a pro lidi, co neprodělali nákazu“.

Dále komentoval, že nemá k dispozici statistiky o proočkovanosti diváků: „Je otázka, jestli to kluby vůbec evidují. V množství, objemu a vlnách, které jdou na stadion, to jde asi těžko.“



Nicméně jedny z nejnavštěvovanějších klubů si statistiky evidují. „Mezi permanentkáři nám vyšlo, že drtivá většina z nich je očkovaná. Měli jsme tam dotazy na všechny možnosti OTN (očkování, test, prodělání nemoci), abychom dostali přesné údaje. Průzkum pak vyplňovali při nákupu vstupenky i lidé, kteří si kupovali lístek na jeden zápas,“ prozradil tiskový mluvčí Pardubic Lukáš Zitka.

Utkání 17. kola hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav. Hráči Pardubic oslavují vyhrané utkání.

Na Spartě se snaží jít příkladem, chtějí dosáhnout vysoké proočkovanosti i mezi zaměstnanci.

„Máme jich naočkováno přes 90 %. Vnímáme to jako nejjednodušší způsob, jak se vrátit zpět k běžnému způsobu života. Nikdo si nepřejeme návrat do minulé sezony, kterou jsme museli odehrát bez fanoušků na tribunách,“ doplnila ve vyjádření Snopková Haberová.



Navzdory velké snaze ale kluby nemohly ovlivnit, jak se bude nákaza koronavirem šířit mimo hokejová kluziště. Kromě omezení přístupu neočkovaných by se v uzavřených prostorech mohly snižovat počty fanoušků. Už drtivá většina minulé sezony se odehrála bez diváků a kluby opakovaně jednaly, zda soutěž s prázdnými ochozy nepřerušit.

Nová pravidla jednání o přerušení profesionální soutěže nevyvolají, případné další přitvrzení by to mohlo změnit. „Pro takový případ bychom museli určitě svolat kluby, které hrají extraligu, a bavit se o tom,“ podotýká Řezníček.