Vítkovický kouč o Lakatošovi: Hru oživil, ale je tam i ta kaňka

„Měli jsme slabý začátek utkání. Nestíhali jsme v rychlosti, v soubojích. Soupeř měl více šancí, naštěstí první třetina skončila 0:0,“ hodnotil duel vítkovický kouč Miloš Holaň.



„I proto jsme si před druhou třetinou něco řekli. Potřebovali jsme to totálně změnit. A měli jsme pak hodně šancí, bohužel je naši střelci, které tu máme, neproměnili. Kdybychom góly dali, měli jsme možnost utkání zlomit v náš prospěch,“ litoval Holaň.

Za ztrátou bodů ovšem tentokrát nebyla jen chabá koncovka Vítkovických. Druhý a třetí gól hosté vstřelili v početní výhodě. „Vlastní nedisciplinovaností jsme soupeři věnovali luxus hrát téměř celé dvě minuty přesilovku v pěti proti třem. To rozhodlo, tam jsme se porazili sami,“ uznal trenér Vítkovic.

„Ve druhé třetině nás domácí přestříleli v poměru 14:8, to nás podržel gólman Dominik Pavlát. Potom jsme si pomohli dvěma góly z přesilovky,“ pochvaloval si naopak trenér Plzně Václav Baďouček.

Hrdinou a zároveň „padouchem“ pro domácí byl útočník Dominik Lakatoš, který se do sestavy vrátil po předčasně ukončeném angažmá ve Finsku. Ve 48. minutě vyrovnal na 2:2, za necelou minutu pak ale přehnal svou snahu při bránění - Michalu Bulířovi přerazil hůl a svůj tým poslal do tří v momentě, kdy z předchozího trestu Rastislava Deje uplynulo pouze devět sekund.

„Dominik naši hru určitě oživil, byl silný na puku, dal gól. Za to jsem rád, pro jeho sebevědomí je to velká vzpruha. Je tam ale i ta kaňka na jeho výkonu. Poslal nás do tří a my jsme v tu chvíli zápas ztratili,“ konstatoval Holaň.

„Ta mince má dvě strany. Samozřejmě věřím, že to je posila, jen potřebuje chvíli čas se sehrát a bude ještě více platný. Zároveň o něm víme, že má tyhle dvě strany,“ doplnil trenér Vítkovic.

Ostravskému celku nezbývá než spoléhat na to, že navrátivší se Dominik Lakatoš bude více skórovat než faulovat a že se k němu přidají i další střelci. Další šanci mají už v pátek, kdy Vítkovice hostí pražskou Spartu (17.30).