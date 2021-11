Další plzeňský mladík hlásí nástup. Kremláček má první bod v extralize

„Uvidíme, jak se dohodnou pokladníci. Určitě ode mě do kasy něco přijde,“ usmíval se devatenáctiletý obránce Kremláček po těsném vítězství 3:2.

Jak důležité jsou pro vás tři body z vítkovického ledu?

Hodně. Před pauzou jsme třikrát padli, potřebovali jsme už naplno bodovat. Teď na to v pátek v Hradci musíme navázat.

Kde se zápas lámal?

Rozhodl až náš třetí gól v přesilovce pět na tři, hned minutu po jejich vyrovnání na 2:2. Ten nás hodně povzbudil, pak už jsme do toho dali všechno a náskok ve zbytku třetí třetiny udrželi. Podržel nás gólman, odmakali jsme to.

Jak se vám hrálo proti Dominiku Lakatošovi, který se do Vítkovic vrátil z Finska?

Určitě byl na ledě hodně znát. Je důrazný, silný na kotouči. Dávali jsme si na něj pozor, hlavně v přesilovkách. Až na jednu situaci se nám docela povedlo ho ubránit. Na konci mi tam rozdal pár hitů, ale i na to jsme byli připravení.

Jste další z mladíků v plzeňské sestavě, který dostává v extralize příležitost. Co na to říkáte?

Je to pro mě obrovská zkušenost hrát vedle takových hráčů jako jsou Dominik Graňák nebo Peter Čerešňák. Mám si od nich neustále co brát. Každým zápasem se učím víc a víc, nabaluje se to.

Zrovna ve Vítkovicích jste ale dohrával ve dvojici s dalším mladíkem Davidem Jiříčkem.

Trenéři se tak rozhodli, dali nás spolu a myslím, že jsme to zvládli docela dobře.

Je pro vás důležité, že právě v Plzni mladí dostávají prostor?

Pro nás všechny je to obrovská motivace. Když vnímáte, že šanci dostáváte, makáte naplno každý den. Jsem za to strašně rád. Trenéři nás nabádají, ať hlavně hrajeme jednoduše. Až toho odehrajeme víc, můžeme si i víc dovolit.