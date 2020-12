Kašeho parádní sezona ve Varech. Cesty podél Ohře? Snad nenasněží, doufá

V normální sezoně by David Kaše už dávno věděl, jestli si vybojoval pevné místo v sestavě Philadelphia Flyers, či na farmě u Lehigh Valley Phantoms.

Jenže start zámořských soutěží je v nedohlednu a pokud se čistě teoreticky vůbec nerozjedou, Kaše bude karlovarský dres oblékat do konce sezony. „Doufám, že nenapadne moc sněhu, cesta vede kolem vody a snadno to tam zasekají kamiony,“ zamyslí se nad zimou.

Že bude i v prosinci pendlovat podél řeky Ohře mezi domovem v Kadani a Karlovými Vary, v srpnu asi úplně nepředpokládal. Taky s extraligovou Energií původně podepsal kontrakt jen na měsíc.

V neděli nastoupil k patnáctému duelu sezony a společně s dalším krajánkem ze zámoří Jakubem Laukem odehrál 100. utkání v extralize.

„Jsem hrozně spokojený. Flyers byli rádi, že tu můžu hrát, a Energii vděčím za to, že mi přistoupila na možnost dojíždět z Kadaně,“ děkuje Kaše oběma organizacím.



Říká, že je rodinný typ stejně jako bratr Ondřej. „Trávíme spolu spoustu času. Vždycky nás to bavilo a je pravda, že od jarního návratu do Česka už to je fakt dlouho, ale ani s rodiči ponorka zatím není žádná,“ směje se. „Barák je obrovský, brácha jim ho koupil a nahoře zařídil byt i s kuchyní a vším, co člověk potřebuje. Tak tam teď bydlím já s přítelkyní.“

I Ondřej Kaše je po konci minulé sezony NHL připraven naskočit na led, brzdí ho však smlouva s Bruins (2,6 milionu dolarů za sezonu), vysoká pojistka a riziko zranění, než se kanadsko-americká soutěž rozjede.

A tak extraliga vídá jen jednoho z bratrů.

Ovšem slovíčko „jen“ zní příliš krutě, David Kaše se zařadil k ozdobám, se 13 body patří do nejlepší třicítky hráčů, předvádí dotěrný a bruslivý hokej, daří se mu stejně jako Karlovým Varům. Klub na čtvrtém místě (37 bodů) drží krok se Spartou a daleko není ani od prvního Třince a druhé Plzně (oba kluby mají 43 bodů).

„Nemůžu si stěžovat! Jsem spokojený. Vnímal jsem před sezonou nějaké kritické ohlasy na úroveň extraligy. Podle mě je naopak dost vysoká, hraje se parádní hokej. My sice občas hrajeme trochu zbrkle, ale jinak se s ničím nepářeme,“ pochvaluje si Kaše, lídr týmu.

„No, takovou pozici jako ve Varech jsem měl v dospělém hokeji jen ve Švédsku během sezony za Mora IK. A zatím to z mé strany není vůbec špatné,“ dodává.



Teď aby forma vydržela i po novém roce, kdy se v zatím nejistém datu mají vrátit zámořské soutěže (NHL už předpokládá, že 1. leden nestihne, AHL plánuje začít 5. února).

Kaše dosud za mořem strávil dvě sezony, v té minulé dostal na šest zápasů prostor dokonce v NHL. Narazil i na Anaheim a v přímém střetu s bratrem (před Ondřejovým přesunem do Bostonu) odešel díky výhře a premiérovému gólu šťastnější. A k tomu před zraky rodičů.

„Pozvánka do NHL byla klíčová, protože minulá sezona za mě byla horší než ta první. Vše ale přebíjí ten skvělý pocit z NHL, mám to v hlavě, ozkoušel jsem si to a teď se chci porvat o stálé místo. Akorát zatím opravdu žádné zprávy z Ameriky nemáme. Podle mě zatím vůbec nikdo nic neví,“ myslí si David Kaše.

Jeho šikovné ruce tak bude ještě chvíli vídat extraliga.

Kašeho gól z listopadu: