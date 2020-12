Kašeho nájezdy na rozloučenou? Pojedu na nároďák a uvidím, říká o návratu do NHL

V zákulisí se totiž mluví o tom, že jej Philadelphia nechá ještě rozehrát za národní tým na ruském Channel One Cupu a potom si šikovného zrzavého forvarda stáhne do Ameriky na přípravu před kempem.

Ale skutečně byla Kašeho penaltová smršť tím posledním, co v tuzemsku na dlouho předvedl? „Já se k tomu teď nechci moc vyjadřovat, zatím nemám úplně finální zprávy. Momentálně se budu soustředit na nároďák, na který pojedu, a uvidíme až po tom,“ řekl David Kaše na klubovém webu Karlových Varů.

Je překvapením, že Kašeho zámořský zaměstnavatel Philadelphia Flyers vůbec pustí útočníka reprezentovat s přihlédnutím k tomu, jak zamítavě se k mezinárodním startům dalších nadějných Čechů staví ostatní organizace NHL.

Do Ruska totiž neletí ani hráči Detroitu Hronek či Zadina, ani původně nominovaní hokejisté Bostonu Jakub Zbořil a Jakub Lauko.



Channel One Cup 2020 Příloha iDNES.cz

Kaše však dosud neměl pevné místo v sestavě Flyers a nejspíše proto mu celek z Pensylvánie start za národní mužstvo povolil, aby byl při návratu do zámoří v co nejlepší kondici i formě a měl stejnou startovní pozici v nabité konkurenci. „Berou to tak, že to pro mě bude zase další velký přínos hrát na mezinárodní úrovni, takže jenom dobře pro mě,“ potvrdil.



Kaše se vrací do reprezentace po dvou letech. Dosud v jejím dresu odehrál čtyři zápasy, v nichž vstřelil dvě branky. „Jsem strašně rád, že dostanu zase šanci, že si po dlouhé době vyzkouším mezinárodní hokej,“ míní. Potká se tam s Lukášem Jaškem, jemuž Vancouver také povolil hrát za národní tým.



Jenže další Kašeho kroky po návratu z reprezentační akce v Rusku jsou nejisté. Nejraději by se ještě vrátil do Varů, kde společně s Laukem pomohli mužstvu na čtvrté místo extraligové tabulky.

„Doufám, že budu ještě mít šanci klukům pomoct a že budeme vyhrávat dál,“ přeje si.



Vzhledem k tomu, že NHL směřuje k začátku už v polovině ledna a přípravné kempy začnou patrně 3. ledna, nejspíš jej klub povolá zpět do Ameriky. A tam už ho čeká boj o místo v prvním týmu Flyers, nebo další přesun na farmu do mužstva Lehigh Valley Phantoms.

„Já vůbec nevím, jak to ve finále bude. Samozřejmě bych se chtěl prosadit, ale nevím, jak k tomu ty organizace přistoupí. Pokud se neměly hrát žádné přáteláky s ostatními týmy, tak ukázat se jen na tréninku je ve finále dost těžké,“ tuší David Kaše.