Kaše po prvním gólu za Vary: Chci tady být nejlepší, ne otloukánek

Aby ne, když hráč Philadelphia Flyers byl u obou gólů při extraligové výhře 2:1. Na prvním se podílel asistencí, vítězný dal sám.

Mladší z bratrské hokejové dvojice z Kadaně aktuálně na NHL nemyslí. „Extra zprávy o startu soutěže nemám. Sami neví, jak to bude. Zatím se to má rozjet k 1. lednu, ale teď jsem v Karlových Varech a soustředím se, abych byl tady nejlepší, abych pomohl klukům. A pak se přesunu,“ nestresuje se.

Jakub Flek, David Kaše, Jakub Lauko. Elitní letka Energie je ze dvou třetin nová. „Řešili jsme velký problém, s Grígerem a Rachůnkem nám odešlo plno bodů. A potřebovali jsme hráče, kteří nám je přinesou. S Kašem a Laukem máme zase nebezpečnou první lajnu a na výsledcích je to vidět,“ jásá Pešout; v Litvínově lehce zraněného Lauka úspěšně nahradil Jan Hladonik.

Kaše je nejvytěžovanějším karlovarským útočníkem, v průměru na ledě stráví přes 19 minut. „Měl jsem vizi, že budu hrát v prvním útoku, když se mi bude dařit. Jsem strašně šťastný, že mě trenér hodně vytěžuje. A doufám, že to budu ještě líp vracet,“ přeje si.

Do neděle sčítal jen asistence, v Litvínově poprvé skóroval. Prosmýkl se před branku od mantinelu, zbavil se gólmana Godly a bekhendem do odkrytého místa zakončil. Mazácká akce. „Měl jsem rychlost. Věřil jsem si.“

Rychlost je základním rysem Karlových Varů. „Brejky máme parádní, na tom je naše hra založená: nehrát si s pukem a rychle do útoku. Flíček i Laukič to umí na jedničku. Když kluky vidím, strčím jim to dopředu a oni si s tím většinou poradí. Moje hra je stavěná na tom, abych je našel, ale jen na nahrávky hrát nejde. Chci dávat i mnohem víc gólů, musím se zaměřit na koncovku.“



Třeba se zásahem proti Vervě odšpuntoval. „Měl jsem trošku v hlavě, že už by to gól chtělo.“

Dal ho a sklízel chválu od trenéra. „David je skvělý bruslař, nevynechá jediný puk, neprojede jediný souboj. Takový poctivý hráč je i vzorem v kabině. Zvedl nám tréninkovou morálku. A když začnou taktiku plnit ti nejlepší hráči, což on dělá, co může být pro trenéra lepší?“ září Pešout nadšením.

Navíc Kaše už není vyjukaným mladíkem, jako když extraligu opouštěl coby hráč Chomutova po sezoně 2016/17. I v Litvínově se dokázal ozvat, když cítil příkoří. „Dostal jsem dost krosčeků a v Americe jsem se naučil, že si to nenechám líbit. Lepší zjednat si nějaký respekt než být otloukánkem, než mávnout rukou. K hokeji emoce patří.“

Stejně jako Pešout chválí Kašeho, chválí i Kaše karlovarskou Energii. Ukázková symbióza. „Nabídek jsem měl víc, ale management Varů to zvládnul parádně. V listopadu jsem prodloužil smlouvu do doby, než se vrátím do Ameriky. Neváhal jsem. Samá chvála na Energii,“ lichotí Kaše západočeskému klubu.

„Je tu parádní atmosféra, žádný stres, kluci suproví, klape nám to, vyhráváme. Když ještě budeme střílet víc gólů, bude to geniální.“

Přívlastek geniální třeba bude platit i pro Kašeho.