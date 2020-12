Jak koronavirus opět nahlodá NHL. Ani start 1. ledna se nestihne

Při odhadech vycházeli z předpokladu, že týmy v sezoně 2020/21 zvládnou obvyklých 82 zápasů. Jenže to se nestane.

Zatímco šéfové NHL dál tvrdí, že by základní část chtěli rozjet 1. ledna, v zákulisí vládne přesvědčení, že se začne nejdřív v polovině ledna. A že se stihne 48 až 60 utkání, podobně jako v letech 1995 a 2013 po několikaměsíčních výlukách.

Vzhledem k řádění choroby covid-19 v Severní Americe ovšem také hrozí, že liga celý ročník zruší.

Jindy báječně fungující továrnu na sportovní zábavu totiž ochromuje nejistota.

Na jaře se ještě NHL s hráčskými odbory NHLPA pružně domluvila na prodloužení kolektivní smlouvy a konání play off v bublinách v Torontu a Edmontonu, jež zdárně skončilo triumfem Tampy.

Přivalila se však druhá vlna koronaviru, pod jejímž náporem se partnerství drolí.

Vlastníci klubů neúspěšně tlačí NHLPA k dalšímu krácení a odkládání platů. Není pravděpodobné, že v blízké době budou do arén v Kanadě a USA vpuštěni diváci. Z plánovaných příjmů ve výši pěti miliard dolarů zůstane zlomek.

Někteří majitelé se obávají citelných ztrát a navrhují, aby se vůbec nehrálo. Komisař Gary Bettman se snaží všech 31 bossů sjednotit. I proto zatím znesvářené strany nespějí ke shodě na podobě nové sezony.

„Roste nespokojenost a naštvání. Hráči mají pocit, že se plýtvá časem,“ píše se na stránkách kanadské televize TSN.

A tak zatím část borců trénuje doma. Někteří se připravují ve městech, v nichž sídlí jejich týmy. Další hrají v Evropě a svým uměním zdobí místní soutěže.

Třeba Filip Hronek, bek Detroit Red Wings, o víkendu prodloužil angažmá v Hradci do Silvestra. V případě příznivého vývoje v zámoří by extraligu opustil dřív, zatím ale úprku nic nenasvědčuje.

Situaci komplikuje čilé šíření nemoci, která například zastavila juniorskou soutěž QMJHL a poslala do karantény kanadskou reprezentaci soustředící se na blížící se šampionát dvacítek.

Columbus Blue Jackets i Vegas Golden Knights hlásí několik nakažených hráčů.

Sharks v San Jose přerušili neformální tréninky, neboť úřad okresu Santa Clara dočasně zakázal veškeré kontaktní sportovní aktivity.

Momentka z utkání NHL v Edmontonu.

Ani zapeklitá situace nemusí znamenat zkázu NHL. Zásadní oficiální prohlášení se nyní takřka nevyskytují. Nejmenované důvěryhodné zdroje zámořských reportérů ovšem naznačují, jaká budoucnost se rýsuje kdesi na obzoru.

Tradiční kempy, o něco kratší než jindy, by se otevřely po Novém roce. Sezona o 48 zápasech pro každé mužstvo by mohla odstartovat ještě v úvodu února, aby se play off stihlo dokončit v polovině června jako obvykle.

Takový model by mimochodem teoreticky umožňoval povolání posil z NHL na mistrovství světa.

Ačkoliv ještě nejsou vyloučené ani bubliny, do nichž by se na pár týdnů zavřela určitá skupina týmů, přednost zatím v úvahách dostává „běžný“ provoz v 31 halách.

Potíže s přechodem státní hranice přimějí ligu změnit rozdělení na jednu ryze kanadskou a tři americké divize.

Jelikož se zřejmě některá utkání neuskuteční v daném termínu, rozpis se bude průběžně upravovat.

Fanoušci NHL přesto nemusí klesat na mysli. Též uznávaný epidemiolog Isaac Bogoch v rozhovoru pro THN potvrdil, že při zachování náležité ostražitosti se hokejový cirkus může rozběhnout: „Největší nebezpečí hráčům nehrozí na stadionech, nýbrž v soukromí.“

Byť covid nahlodá už druhou sezonu v řadě a Pastrňák ani tentokrát stobodovou hranici nepřekoná, NHL nyní není na prahu nicoty. Zrušení sezony představuje krajní řešení.

Než ale zábava začne, musí se ještě spousta záležitostí vyjasnit.