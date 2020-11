Až do povolání. Kaše a Lauko prodloužili kontrakty v Karlových Varech

„Situace v NHL je stále nejasná a start se pořád protahuje, tak jsme se s oběma hráči dohodli na prodloužení jejich smluv do konce sezony. V případě, že budou povoláni do kempu, tak jejich působení v Karlových Varech skončí a oba hráči se přesunou do zámoří,“ uvedl na klubovém webu hlavní trenér a sportovní manažer Energie Martin Pešout.

Jakub Lauko (vpředu) v dresu Karlových Varů

„Jsme moc rádi, že tu budou pokračovat, protože dnešním dnem jejich původní kontrakty skončily a odehráli by za nás pouze čtyři utkání. Jednání byla ze strany Bostonu a Philadelphie, agentů Hronka s Volkem i oběma hráči naprosto vstřícná a během dvou dnů jsme se domluvili,“ doplnil Pešout. Třiadvacetiletý Kaše si připsal ve čtyřech duelech tři přihrávky, o tři roky mladší Lauko zatím nebodoval.

Kaše, jehož starší bratr Ondřej působí v Bostonu, v uplynulé sezoně debutoval v NHL a v šesti zápasech vstřelil jednu branku. Do kádru Flyers pro letní dohrávku sezony se nedostal.

Převážně působil na farmě v AHL v celku Lehigh Valley Phantoms, kde strávil už celý ročník 2018/19. Před odchodem do Severní Ameriky hrál Kaše v extralize za Chomutov, kam zamířil už v mládežnických letech z Kadaně. V sezoně 2017/18 působil ve švédské lize v týmu Mora IK.

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu, zleva Jakub Lauko, David Kaše, Jakub Flek a Martin Weinhold.

Lauko odešel v roce 2018 z Chomutova do celku Rouyn-Noranda do QMJHL a v minulém ročníku hrál na farmě Bruins v Providence. Na premiéru v NHL čeká. Za Providence ve 22 zápasech zaznamenal devět bodů za pět branek a čtyři nahrávky. Měl patřit mezi lídry juniorské reprezentace na přelomu loňského a letošního roku na domácím mistrovství světa v Ostravě, jenže hned v prvním vystoupení na turnaji si poškodil kolenní vazy.