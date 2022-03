Špatná disciplína, nevýrazné opory, hloupé chyby. Co se děje s Hradcem?

Kde hledat příčiny? Zatímco na boleslavské straně se objevují nečekaní hrdinové v čele s devítibodovým Milošem Kelemenem nebo pětigólovým Janem Eberlem, vítěz základní části se nemůže opřít ani o své tradiční tahouny.

Ahti Oksanen posbíral v základní části osmačtyřicet bodů (25+23) a v tabulce produktivity obsadil sedmé místo. V play off je ovšem hodně nevýrazný a na svůj první gól stále čeká.

Nastupuje v elitní formaci, chodí na přesilovky, ale neodvádí práci, která se od něj očekává. To samé lze říct o Aleši Jerglovi, dvojčatech Klímových nebo Nikitovi Ščerbakovi.

Kapitán Radek Smoleňák sice svými góly poslal třetí a čtvrté klání napínavé série do prodloužení, ale ani on nemůže být s předvedenými výkony spokojen.

Sráží se, bojuje, je tradičně nepříjemný v předbrankovém prostoru, snaží se protivníky rozhodit všemi dostupnými prostředky, jenže něco tomu zkrátka chybí.

Přísnější měřítka z hradeckých útočníků snese snad jen první centr Jakub Lev, který přesnou ranou na vzdálenější tyč snížil skóre čtvrtečního utkání na 2:3.

Šlo teprve o čtvrtou branku Východočechů při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Naopak Bruslaři se při situaci 5 na 5 prosadili hned desetkrát.

„Jsme na sebe naštvaní, zklamaní, ale tohle není konec. Víme, že na Boleslav máme. Doma musíme za každou cenu uspět a vrátit sérii sem,“ vyprávěl Lev po porážce 3:4 v prodloužení.

Přiznal, že vítěze základní části sráží i problémy s kázní. On sám ve čtvrtek usedl na trestnou lavici dvakrát: „Je těžké se vyznat v metru rozhodčích. Každý zápas je to trochu jiné. Musíme si na to dát pozor.“

Play off 2022 příloha iDNES.cz

Ano, i tentokrát bylo k vidění několik hraničních zákroků od obou mužstev. Nemluvě o třetím hradeckém gólu, u něhož se domácí střídačce nezdálo Smoleňákovo postavení v brankovišti.

„Bylo to stejné jako v prvním duelu předkola mezi Vítkovicemi a Olomoucí. Tam Davidu Krejčímu gól neuznali, tady ano,“ pokrčil rameny trenér Radim Rulík.

O odpískaných vyloučeních hostů ale nemohlo být pochyb. Východočeši se ve většině případů dopustili naprosto očividných, hloupých faulů, které podtrhly jejich haprující disciplínu.

Spíš než na hokej se občas soustředí na kočkování se soupeřem nebo debaty s rozhodčími. Oslabení zatím zvládají se stoprocentní úspěšností, ale zbytečně se připravují o čas, který by mohli věnovat ofenzivě.

„Bohužel děláme hloupé chyby. Nejsme dost dobří, abychom utkání překlopili na naši stranu,“ uvedl kouč Tomáš Martinec.

Jeho svěřenci přitom ve čtvrtek měli Středočechy na lopatě. Po neúspěšné trenérské výzvě boleslavské střídačky dostali v závěru třetího dějství za stavu 3:3 k dispozici dvouminutovou přesilovku.

Neuspěli, stejně jako o den dříve. „Měli jsme rozhodnout. Přesně tohle jsou momenty, kde se zápasy lámou, a nám se to stane dvakrát po sobě,“ povzdechl si Lev.

Další zaváhání už si držitel Prezidentského poháru nesmí dovolit. Pokud chce v play off setrvat, potřebuje zvítězit třikrát v řadě, což proti neúnavným a odhodlaným Bruslařům nebude vůbec snadné.

„Pořád máme dost sil, jsme dobře nachystaní. Rozhodně nevěšíme hlavy,“ prohlásil obránce Filip Pavlík, s patnácti pokusy druhý nejčastější zakončovatel Hradce v play off.

Východočeši doufají, že se štěstí a drobné detaily, které zatím fungují ve prospěch soupeře, konečně přikloní k nim. Na přípravu před pátým pokračováním série mají dva dny.

„Na konci sezony toho za tak krátkou dobu už moc nezměníme. Prostě musíme jít do zápasu naplno, dát góly a hrát jednoduše,“ řekl Lev.