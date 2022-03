Měli jsme v závěrech větší sílu než Hradec, myslí si boleslavský Najman

Najman nejprve z pohledu Boleslavi srovnával v úvodu třetí části na 2:2, jenže pak z trestné lavice bezmocně sledoval, jak Hradec posílá utkání do prodloužení. V osmé minutě přidaného času už mohl ovšem slavit postup mezi elitní extraligovou čtyřku.

Pět zápasů, čtyři jedna, to je výsledkově jednoznačná série. Co tomu říkáte?

Že to ale bylo hodně vyrovnané, tři zápasy došly do prodloužení. Myslím si, že právě v závěrech utkání jsme měli větší sílu než Hradec.

Hradec však ve všech těchto třech zápasech v závěru při hře bez brankáře vyrovnal, což se mu povedlo i teď.

Tentokrát jsem ale hlavně já udělal zbytečný faul a oni to potrestali, tyhle situace mají dobře sehrané.

I když jste v posledních třech duelech dovolili soupeři v základní hrací době vyrovnat, třetí třetiny se vám dařily a dokázali jste výsledek otáčet. Kde se to ve vás bere?

Tohle nedokážu zodpovědět, ale pravdou je, že my se nekoukáme a zpátky a na to, jestli prohráváme, nebo vedeme. Hrajeme stále stejně a vyplácí se nám to.

Nejprve jste až v rozhodujícím zápase vyřadili Plzeň, teď ještě výrazněji favorizovaný Hradec, tentokrát jste navíc ani sérii nenatáhli do maximálního počtu utkání. Bylo to tedy lehčí?

To se nedá srovnávat, každá série byla jiná. Sice to s Hradcem vypadá jednoznačněji, ale má výborné hokejisty, hodně nás řezali, bolelo to. Velkou roli podle mě sehrálo to, že Hradec vyhrál základní část vyhrál a postup se od nich čekal, zatímco od nás se nečekalo nic.

Díky nedělnímu obratu jste v semifinále, navíc před jeho startem budete mít i pár dnů volna. Pomůže vám před sérií s Třincem?

Je to pro nás hrozná pomoc, každý den volna se bude hodit. Přestože jsme před utkáním věděli, že Hradec musí, zatímco my ještě nějaký polštář máme, tak jsme cílili na postup už teď.

A co na Třinec, který vás před rokem vyřadil v semifinále až v rozhodujícím, sedmém zápase?

Hlavně mu chceme ten loňský rok i s úroky vrátit.