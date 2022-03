Ukázali jsme charakter. Sil máme pořád dost, říká boleslavský střelec Eberle

Dvaatřicetiletý pracant nastupuje ve čtvrté formaci. Na ledě má především defenzivní úkoly, chodí i na oslabení. Své povinnosti si zatím plní, navíc k nim přidává ještě útočnou nadstavbu.

V ligové tabulce střelců se momentálně drží na druhé pozici, lépe je na tom pouze jeho kolega a nejproduktivnější hráč play off Miloš Kelemen (6+3).

Situace před vaším rozhodujícím gólem v prodloužení čtvrtečního zápasu s Hradcem byla hodně nepřehledná. Jak se to celé vlastně seběhlo?

Šla tam střela shora, puk se odrazil na vrcholu kruhu a doskákal do prostoru před brankou, kde o něj bojovalo několik hráčů. Naštěstí se mi ho povedlo trefit a poslat do sítě.

Měli jste trochu strach, když si hradecká střídačka vyžádala jeho přezkoumání u videa?

Nám přišlo, že ten gól měl platit. Rozhodli se to zkusit, je to jejich volba.

Jak jste si užil ovace po vítězném gólu? Poprvé v sezoně přišlo přes čtyři tisíce diváků, hala bouřila.

Vždycky, když dáte gól před domácím publikem, je to krásný pocit. Ať se prosadí kdokoliv, všichni na střídačce skáčeme radostí. Bojujeme jako jeden tým. Jsme opravdu soudržní, tak by to mělo být.

V základní části jste se trefil jednou, v play off už pětkrát. Kde se to ve vás bere?

Jdu tomu naproti, snažím se být pohotový okolo brankoviště. Nebudu lhát, je to příjemný pocit. Ale je úplně jedno, kdo ty góly dává. Příští zápas to tam může padnout zase někomu jinému. Hlavně, že se nám daří vyhrávat.

Co říkáte na spornou vyrovnávací trefu Hradce na 3:3?

Nechci na to odpovídat.

I ve druhém domácím utkání jste každopádně v závěru třetí třetiny přišli o těsné vedení ...

To nás samozřejmě mrzí, bohužel jsme opět inkasovali. Ale v prodloužení jsme ukázali obrovskou sílu a charakter. Dokázali jsme se z toho otřepat a překlopit zápas na naší stranu.

Jak náročné bylo přestát oslabení po neúspěšné trenérské výzvě?

Věděli jsme, že možnost vyloučení tam je, ale odvážili jsme se to risknout. Ubráněné oslabení nám určitě dodalo sebevědomí. Předvedli jsme obrovskou bojovnost a v prodloužení se nám to vrátilo.

Přesilovky vám naopak nejdou, zatím jste v sérii nevyužili ani jednu. Je cenné, že to dokážete urvat i bez nich?

Nemyslím si, že by to kluci hráli úplně špatně. Včera dali gól asi vteřinu po konci přesilovky. Tentokrát to sice nevyšlo, ale není důvod se na to soustředit. Důležité je, že jsme našli cestu k výhře. Je nám jedno, jestli uspějeme v přesilovkách, v oslabeních nebo při hře 5 na 5.

Hradec předvedl několik zbytečných zákroků, cítíte z nich už trochu frustraci?

K Hradci bych se nechtěl vyjadřovat, soustředíme se hlavně na sebe. Všechny zápasy jsou hrozně těžké. Zase jsme udělali pár chyb, musíme se na to podívat a co nejlépe se připravit na neděli.

Máte za sebou devět zápasů ve čtrnácti dnech. Jak jste na tom se silami?

Jak pořád hrajeme, čas nám utíká hrozně rychle. Není moc prostoru se soustředit na to, jestli někdo je nebo není unavený. Na našich výkonech je vidět, že sil máme dost.

Jak využijete dva dny volna? Bude to hlavně o odpočinku?

Určitě si odpočineme, pomůže nám to. Když vyhráváte, na stadion chodíte radši, máte lepší náladu. Jsme moc rádi za to, jak máme sérii rozehranou. Už zbývá jen poslední krok. Uděláme maximum pro to, abychom to ukončili co nejdříve.