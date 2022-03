Hradecký problém? Přestali jsme hrát, říká Jergl. Do Boleslavi se netěší

Pro Jergla, člena zatím nejproduktivnějšího útoku Mountfieldu v sérii, to není úplně příznivá zpráva. Mužstvo tam totiž ke dvěma dalším zápasům vyrazí s tím, že si alespoň jednu výhru potřebuje vzít zpět, aby se nedostalo do krizové situace.

Právě Jergla mladoboleslavské prostředí trochu děsí. „Mně se tam bohužel dobře nehraje,“ dá se volně přeložit jeho hovorové vyjádření na dotaz, jak se do tamní haly v zatím vyrovnané sérii těší.

Váš tým by tam ale alespoň jednou vyhrát potřeboval, abyste zahladili prohru ze zápasu, do kterého jste výborně vstoupili. Co se stalo?

Přestali jsme hrát hokej, který jsme hráli první třetinu. Prohráli jsme si to sami.

Co ještě, kromě toho, že vás soupeř od druhé třetiny výrazně přebrusloval, rozhodlo o vaší porážce?

Hlavně nám nejdou přesilovky, a když nedáte v přesilovce gól, těžko vyhrajete. A bohužel se nám tentokrát nedařily.

Proč podle vašeho názoru?

Málo střílíme, stále něco vymýšlíme a nevede to ke gólu.

Zápas jste dobře začali, váš útok s Jordanem Perretem a Kevinem Klímou dal brzy gól, ale pak jste se prosazovali možná méně než v jiných zápasech. Soupeř stačil vaše rychlé útoky a kombinace ubránit.

Bylo to jejich rychlým přístupem k nám, navíc jim dobře ve hře dozadu pomáhají útočníci, dobře dobruslují. A pak také to, že vzadu nic nevymýšlejí a dávají to hned od sebe, takže než k nim dojedeme, tak už je puk jinde.

Co s tím?

Musíme trochu něco změnit my i náš tým. Potřebujeme začít hrát to, co jsme hráli první zápas a první třetinu druhého. A přestat vymýšlet.

Co váš útok, který se i přes dobrou obranu soupeře do zakončení dostával, ale další góly nepřidal?

Asi se musíme víc tlačit do branky a věřím, že gólů bude víc. Hrajeme spolu rok a půl, víme o sobě, některé akce už přicházejí automaticky. Snad na to, co se stalo ve druhém zápase, zapomeneme.

Zápas nedohráli někteří vaši spoluhráči včetně brankáře Filipa Novotného, jenž začal sérii výborně. Nemůže to být problém?

Věřím, že ne. Je to play off, hraje se na krev, ale snad budou všichni včetně Filipa zdraví, podle mě se dá do pořádku.