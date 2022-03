S reprezentací se vypravil do Rigy na mistrovství světa, po němž se přestěhoval do Mladé Boleslavi. Od přelomu roku se v jeho rodné zemi skloňuje, že jeho dravý styl zaujal i kluby v NHL. Zahrál si na únorové olympiádě, z níž si přivezl bronz. A po návratu z Pekingu pokračuje Kelemenův rozkvět v Boleslavi, kterou protlačil do semifinále play off.

„Ukázali jsme sílu kolektivu,“ lebedil si dvaadvacetiletý křídelník.