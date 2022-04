Boleslav se loučí s hvězdou play off. Kanonýr Kelemen odchází do NHL

Z olympijských her v Pekingu se vrátil jako vyměněný. Začal se prosazovat a srdnatě držel Mladou Boleslav v boji o medaile. Miloš Kelemen nasázel ve čtrnácti zápasech play off hokejové extraligy devět branek, navíc přidal tři asistence. A skvělými výkony si zajistil angažmá v zámoří. Slovenský útočník odchází do NHL, kde se domluvil na spolupráci s Arizonou.