Sběratel nul proti slovinské zdi. Série Třince s Boleslaví slibuje bitvu gólmanů

Kacetl sice před rokem výrazně pomohl Ocelářům k obhajobě mistrovského titulu, ovšem po příchodu Marka Mazance z Hradce Králové měl opět plnit spíše pozici dvojky. Svého kolegu ale přechytal a znovu si vysloužil důvěru trenérů.

Krošelj strávil předchozí play off pouze na střídačce, Jan Růžička ho nepustil mezi tři tyče ani na minutu. Během základní části se oba gólmani pravidelně střídali, ale pro rozhodující fázi sezony se karty oproti loňsku obrátily.

Šlo o poměrně překvapivé rozhodnutí. Roli mohl hrát i fakt, že odchovanec středočeského klubu nemá na příští ročník podepsanou smlouvu a s největší pravděpodobností zamíří na jinou adresu.

Předkolo a čtvrtfinále ukázaly, že realizační tým Mladé Boleslavi udělal správný krok. Především proti Hradci Králové pětatřicetiletý Slovinec v brance čaroval a předváděl neuvěřitelné zákroky.

Trápící se střelce z řad vítěze základní části místy přiváděl k šílenství. Kdo ví, jak by se série vyvíjela, kdyby v závěru třetího utkání zázračně nezvedl levý beton proti samostatnému nájezdu Aleše Jergla.

„Byl to takový škorpion. Přiznám se, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Věděl jsem, že už má prázdnou bránu, zkusil jsem dát nohu nahoru a on mě trefil,“ vyprávěl na čtvrtečním setkání s novináři velký obdivovatel Dominika Haška.

Ve čtvrtfinále dohromady čelil 199 střeleckým pokusům, hned ve třech zápasech musel zasahovat alespoň čtyřicetkrát. V součtu celého play off drží procentuální úspěšnost zákroků na čísle 93,45.

„Zápas od zápasu se cítím lépe, nahoru jde i sebevědomí. Ale nevím, jestli můžu říct, že jsem v životní formě. Třeba během kvalifikace na olympijské hry v Pchjongčchangu jsem se cítil také suprově,“ řekl Krošelj.

Lepší statistiky mají v dosavadním průběhu vyřazovací fáze pouze dva maskovaní muži. Plzeňský Miroslav Svoboda (94,74 %), který si ale připsal jen dva starty, a právě Kacetl (96,30 %).

Rodák ze Znojma má za sebou o poznání klidnější čtvrtfinále. Za svá záda pustil jen tři puky z jedenaosmdesáti ran, které na něj Vítkovice ve čtyřech utkáních vyslaly.

Kouč Václava Varaďa opět vsadil na poctivou, místy až urputnou defenzivu a přehušťování prostoru ve středním pásmu. Pro oko diváka nijak zvlášť atraktivní styl hokeje, který ale přináší úspěchy.

Kacetl měl po postupu na adresu svých spoluhráčů jen slova chvály: „Plno střel bylo zblokovaných, kluci nepouštěli Vítkovice do velkých šancí. Hrozně moc mi pomáhali.“

Ne každému chytání za pevnou obranou Ocelářů sedí. Někteří brankáři potřebují být neustále v plné permanenci, dlouhé prostoje mezi zákroky je vyvádí z tempa.

„Střel moc nebylo, o to je to těžší. Ale už jsem si na to zvykl, máme to tak celý rok. Snažím se to brát jako normální věc,“ uvedl třinecký tahoun, který si z minulého play off přenesl obdivuhodnou sérii bez obdrženého gólu.

Finálové klání s Libercem zakončil dvěma nulami, další přidal v prvním duelu s Ostravany. Dohromady neinkasoval dlouhých 281 minut a 46 vteřin, jeho neuvěřitelnou šňůru utnul až nešťastný odraz puku od zadního mantinelu a trefa Roba Flicka.

„Říkal jsem si, že jsem se na to měl vyprdnout a nejít za branku. Akorát se to tam nešťastně seklo o spoj plexi,“ popsal Kacetl zpětně smolnou situaci.

Dá se očekávat, že v semifinále bude mít o poznání více práce. Mladá Boleslav před rokem potrápila Třinec nejvíce ze všech. Jasnému favoritovi vzdorovala až do sedmého duelu, do něhož výrazně zasáhli i chybující rozhodčí.

„Myslím, že všichni kluci, kteří u toho loni byli, to stále cítí. Máme obrovské odhodlání. Musíme hrát ze zabezpečené obrany a vyvarovat se faulů, protože jsou velmi dobří v přesilovkách,“ uvědomuje si Krošelj.

Aby Bruslaři svému soupeři porážku vrátili, potřebují od něj další fantastické výkony. Předčit jistého Kacetla podpořeného nejlepší defenzivou v soutěži ale nebude pro slovinského veterána snadné.

Souboj obou brankářů a jeho vliv na průběh série se rozhodně vyplatí sledovat. Semifinále mezi Oceláři a Mladou Boleslaví startuje v neděli od 17 hodin.