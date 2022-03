ONLINE: Pardubice odvrací konec sezony, večer v akci Sparta a Liberec

Svěřenci Jaroslava Modrého měli šanci oslavit postup už v sobotu, ale doplatili na nepovedený začátek čtvrtého duelu. Už ve dvanácté vteřině skóroval Matej Paulovič, který se v prvním dějství trefil ještě jednou.

České Budějovice sice průběh utkání zdramatizovaly, ale tentokrát byly neustále o krok pozadu a prohrály 2:3. „Udělali jsme víc chyb a naopak neudělali pár malých detailů, které běžně děláme,“ řekl jedenapadesátiletý kouč.

Naděje Východočechů na zvrat tak stále žijí. Na druhou stranu je třeba dodat, že obrat série z 0:3 na 4:3 se v historii české nejvyšší soutěže ještě nikomu nepovedl.

„Kluci to odpracovali a odmakali, za což jim chci poděkovat. Rozhodně se chceme ještě vrátit sem do Pardubic,“ hlásil odhodlaně trenér Richard Král.

Zatímco v souboji těchto dvou celků se emoce o víkendu držely spíše stranou, klání mezi Spartou a Libercem se začíná přiostřovat. Nejen na ledě, ale také mimo něj.

Oběma střídačkám se v uplynulých dvou utkáních nelíbily některé výroky rozhodčích. Napětí rostlo a vyvrcholilo výměnou názorů mezi trenéry Josefem Jandačem a Patrikem Augustou.

„Jestli někdo kňourá do novin a vytvoří mediální tlak, tak to dneska úplně přesně zapůsobilo. Nechci, aby to vyznělo tak, že brečíme, jen reaguju a chráním své mužstvo,“ zlobil se prvně jmenovaný po sobotní porážce 2:4.

„Takže nechce brečet, ale už brečí? Nechci se k tomu snižovat. Jestli si stěžuje, že my jsme měli jednoho vyloučeného a oni dva, to se budeme handrkovat jako holky na pískovišti,“ reagoval jeho protějšek.

Do dění před pátým pokračováním série navíc vstoupila i disciplinární komise. Severočechům bude chybět kapitán Petr Jelínek, který obdržel stopku na jeden zápas.

Stejný trest potkal i sparťanského Vladimíra Sobotku, Gennadij Stoljarov si za zákrok na Ladislava Šmíd nezahraje dvě utkání.