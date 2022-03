ONLINE: Liberec hraje proti Spartě o naději, Pardubice čeká totéž s Jihočechy

„V klidu si to rozebereme, trenéři určí taktiku a půjdeme do toho. Není to poprvé, co tým v play off prohrává 0:2 po venkovních zápasech. Vše je otevřené. Dokud to není 4:0, tak bojujeme a necháme tam všechno,“ uvedl odhodlaně liberecký útočník Jaroslav Vlach po druhé porážce v Praze.

Bílí Tygři sice po úvodním debaklu 0:7 prohráli pouze o gól (2:3), i tak se ovšem nedala převaha Sparty přehlédnout. Tým z hlavního města spálil další šance a soupeře naopak do velkých možností nepouštěl. Nemluvě o poslední třetině, v níž Severočeši nic nevytěžili ani ze závěrečného krátkého risku bez brankáře.

Sparťané už se od 17. minuty duelu vyloučit nenechali. Oba góly, které v sérii od libereckých hráčů inkasovali, padly totiž právě v době, kdy hráli ve čtyřech. S tímto faktem ale není spokojený ani kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta. „Potřebujeme dát také nějaký gól při hře pět na pět,“ podotkl.

Disciplinovaný musí být rovněž Liberec, jenž od Pražanů dostal už pět branek v oslabení. Protivník je v posledních týdnech suverénní. Naposledy prohrál 20. února po nájezdech s Vítkovicemi a od té doby slavil devětkrát za sebou – vždy v základní hrací době. Mužstvo z Podještědí má navíc z velké části v hlavě uložené jako to, které je vyřadilo loni v semifinále.

„Pamatujeme si sérii z loňského roku, bude to opět urputný souboj,“ připomněl útočník Sparty Vladimír Sobotka. „Jedeme na vlně a chceme vyhrávat. Soupeř se ale rozhodně sám neporazí. Musíme na sobě stále pracovat a zlepšovat se,“ doplnil bez jediné známky podcenění soupeře.

Vyrovnanější série, ale se stejným výsledkem, se rozehrála na jihu Čech. Ve druhém utkání už byli hosté z Pardubic kousek od vyrovnání vzájemného boje, jenže Motor obrátil skóre během 32 vteřin brankami v časech 59:19 a 59:51. Dynamo však nic měnit nehodlá.

„Úterní výkon byl dobrý a budeme v tom chtít pokračovat. Věřím, že to otočíme,“ kývl trenér Východočechů Richard Král.

„Musíme hrát stejně. Za mě jsme hráli super. Jediné, co nás trápilo, je koncovka. Věřím, že nám to tam bude padat, dáme víc gólů a České Budějovice přehrajeme,“ přidal pak kapitán Dynama Patrik Poulíček.

Jihočeši se nacházejí v podobné pozici jako Sparta. Nedisponují sice takovou dominancí, ale v sérii utekli do trháku. A obdobně jako Pražané zůstávají soustředění. „Je to 2:0, to nic neznamená. S tím ještě nikdo nic nevyhrál,“ shrnul jasně kouč Motoru Jaroslav Modrý.

„Teď je to dobrá situace, ale 2:0 pořád není 4:0 nebo 4:1. Člověk v play off potřebuje čtyři zápasy a my zatím máme jen dva. Pardubice chtějí vyhrát titul, mají podle toho složený kádr a majitel na ně bude vyvíjet velký tlak. Samozřejmě jsou teď pod tlakem, ale my jsme také silní. Také chceme soutěž vyhrát - stejně jako každý,“ zdůraznil brankář Dominik Hrachovina.