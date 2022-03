Šance na postup se Liberci vzdalují. Nic nevzdáváme, burcuje Zachar

Když už vyrovnaný souboj na libereckém ledě spěl za stavu 1:1 pomalu k prodloužení, přišlo velice přísné vyloučení útočníka Klepiše a Sparta v nabídnuté přesilovce půl minuty před koncem dala vítězný gól.

„Sparta má výborné přesilovky, bohužel se jí otevřela jedna nahrávka, která prošla přes dvě hokejky a byl z toho gól,“ komentoval liberecký útočník Marek Zachar rozhodující moment třetího utkání se Spartou.

„Měli jsme dost šancí na to, abychom zápas rozhodli ve svůj prospěch, bohužel nám to nepadlo. Nedá se nic dělat, ale sérii jsme ještě neprohráli. Jdeme do dalšího zápasu a na tohle zapomeneme. Říká se, že poslední krok je nejtěžší, a my rozhodně neskládáme zbraně, nic nevzdáváme a budeme bojovat až do konce.“

Bílí Tygři museli znovu udělat změny v sestavě. Na marodku přibyl k Birnerovi i další útočník Ordoš, v obraně stále chyběl Derner. Velké drama přinesla už první třetina. Liberec začal aktivně, ale do vedení šel ve 12. minutě soupeř. Chlapík vyhrál buly, dal puk za sebe na Tomáška, který našel v pravém kruhu Pavelku, a ten z první přesně zamířil k tyči.

Bílí Tygři pak s vypětím všech sil přežili dvojnásobnou přesilovku Sparty a v závěru třetiny sami v početní výhodě vyrovnali: Gríger našel přihrávkou od zadního mantinelu Najmana, jenž trefil přesně horní růžek - 1:1.

Ve druhé části dramatická podívaná před bouřlivým šestitisícovým publikem pokračovala, ale tentokrát bez gólů. Kváča v liberecké i Machovský ve sparťanské brance se překonávali, Kváčovi po přesilovkové ráně Tomáška pomohla i tyčka.

Ani třetí část rozuzlení dlouho nepřinášela. Liberec před závěrem nevyužil přesilovou hru a sám pak jednu nabídl soupeři. A ten ji rychle proměnil. V čase 59:31 Tomášek křížnou přihrávkou našel u zadní tyčky Horáka, který zblízka zasunul puk do odkryté branky.

Liberec vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„Byli jsme hodně aktivním týmem, bohužel nedáme gól při hře pět na pět a nevyužijeme přesilovky. Udělali jsme jednu chybu po buly a na konci jsme neubránili oslabení, i když se nám to celý zápas dařilo,“ litoval střelec liberecké branky Najman. „Teď musíme vyhrát čtyři zápasy po sobě, uděláme pro to maximum,“ dodal bojovně.

Čtvrtfinále pokračuje v sobotu opět v Liberci, začíná se už v 15 hodin. V případě výhry Sparty končí Tygrům sezona, v případě vítězství Liberce se série přesune opět do Prahy.