ONLINE: Sparta touží po rychlém postupu přes Liberec, Budějovice přes Pardubice

Sparta pokračuje na vítězné vlně, kterou natáhla už na deset utkání. Bílé Tygry porazila doma nejprve jasně 7:0 a po přesvědčivém výkonu ve druhém vzájemném souboji 3:2. V pátek nebyla lepším týmem, ale zásluhou trefy útočníka Romana Horáka v čase 59:31 se dostala do pozice, v níž může už v sobotu slavit postup.

„Právě o tomhle je play off. Hraje se do poslední sekundy a já jsem strašně rád, že jsme našli cestu k výhře. Ukázalo to naši sílu i poučení z let minulých. Hrozně si toho ceníme, ale práce nekončí. Tohle byl úkaz toho, že si postup musíme zasloužit,“ uvedl útočník Pražanů David Tomášek.

„Nedá se nic dělat. Sérii jsme ještě neprohráli, na tento zápas zapomeneme a hned jdeme do dalšího,“ pravil odhodlaně liberecký forvard Marek Zachar, jehož tým ve čtvrtfinále stále čeká na trefu při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

Vítěznému pátečnímu gólu předcházelo přísné vyloučení Klepiše za držení, což rozlítilo kouče Severočechů Patrika Augustu: „Jsem hrozně smutný z toho, jak nedůstojně to skončilo. A je mi líto těch dvaceti borců, kteří padají po hubě, hrají se zlomeninami, s teplotami a s čímkoliv, když to pak rozhodne, co to rozhodlo. Bylo to jednoznačně špatné vyloučení, kde faul prostě nebyl. Je to smutné pro hokej, pro diváky a hlavně pro nás.“

Nutno dodat, že sudí se během utkání dopustili několika kontroverzních verdiktů na obou stranách.

České Budějovice se do semifinále nejvyšší české soutěže mohou podívat poprvé od roku 2008. Jihočeši ve vyrovnané sérii jasně vedou i díky vítězství 3:1 v úvodním duelu navzdory střelecké převaze soupeře. Dále v poslední minutě druhého zápasu dokonali obrat na 3:2, a v pátek se ve vyprodané pardubické hale radovali z triumfu poměrem 2:1.

Motor si v předvíkendovém střetnutí skvěle počínal zejména v obraně. Brankář Dominik Hrachovina navíc potvrdil fazonu 34 úspěšnými zákroky a deptal útočníky Dynama.

„Možná to z naší strany nebylo optimální, ale na to se historie neptá,“ komentoval Hrachovina. „Strašně moc jsme bojovali, rvali se jeden za druhého. Snad jediné minus je, že Pardubice pouštíme do strašného množství přesilovek. Naštěstí z nich nedostáváme góly, což je super. Ale nesmíme to zakřiknout. Jakmile se série blíží do rozhodujících utkání, budou čím dál víc bojovnější, urputnější,“ připomíná.

„Nebudeme si nalhávat, že to bylo super koukatelné, ale bylo to účelné,“ přidal zběhlý útočník Lukáš Pech. Ten nahozením o záda pardubického brankáře Frodla rozsekl druhé klání, ve třetím se zase prosadil jeho ostřílený parťák Milan Gulaš střelou z úhlu. „Nevím, jestli je to zkušeností, ale asi jo, a taky vyčuraností. Taková kombinace obojího,“ popisoval Pech.

„Potřebujeme tam dostat nějaký hnusný gól, který tam domlátíme. Chybí nám víc důrazu, někteří hráči by měli chodit víc do brány a cpát se na masku,“ hořekoval trenér Východočechů Richard Král.