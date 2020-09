Budějovický Plášil: Od fanoušků cítíme, že se vyhrát jednoduše musí

O náboji otevíracího duelu netřeba hovořit. Navíc se potkají dva kluby, ve kterých jste hrál. Berete to jako motivaci navíc?

Určitě. Byl jsem u toho, kdy se licence stěhovala do Hradce. Bude to pikantní. Ale na druhou stranu je v kabině většina kluků, kteří to nezažili, a bude to pro ně normální zápas. Pro mě ale určitě ne.

České Budějovice vs. Hradec Králové Online reportáž ve čtvrtek od 17:30

Připomínají vám to lidé z okolí?

Vůbec ne. Ale od fanoušků cítíme, že se vyhrát jednoduše musí. Pro ně to bude hodně prestižní. Chceme zvítězit, jako v každém utkání.

Mohou se napětí a emoce v hledišti přenést i na led?

To nevím. Myslím si, že kluby už si to srovnaly. Zápas to bude vyhrocený, ale takových bude v sezoně víc.

V Mountfieldu HK jste strávil čtyři sezony. Máte v týmu stále kamarády, se kterými jste před utkáním v kontaktu?

Už jsem z Hradce tři roky pryč a tým se hodně obměnil. Ale pořád tam znám pár kluků. Nicméně psát si určitě nebudeme.

Co říci k soupeři?

Každý rok se snaží sestavit kvalitní tým, který bude atakovat nejvyšší příčky. Mají v mužstvu řadu šikovných hráčů a celkově je to dost zkušený celek. Na úvod jde o těžkého soupeře. Máme k Hradci zdravý respekt, ale chceme vstoupit do sezony vítězně.

Jaká bude vaše taktika? Zkusíte rivala hned v úvodu překvapit?

Budeme hrát agresivní hokej. To je náš styl hry od té doby, co k týmu přišel trenér Václav Prospal. Na tom nebudeme nic měnit. Musíme být ve hře důslední.

Zvládli jste se i přes komplikace připravit na nový ročník?

Nebylo to zdaleka ideální. Vymlouvat se na to ale nemůžeme. Dneska začíná liga a pak už příprava nikoho nezajímá. Máme snad karantény za sebou a teď se musíme poctivě připravit na každý zápas a pravidelně sbírat body.

Věříte, že se s vyšší soutěží rychle sžijete?

Musíme, nic jiného nám nezbývá. Chceme tempo zachytit a od prvních zápasů držet krok s ostatními. Všichni si chceme zahrát play off, ale zatím nemáme dlouhodobý cíl. Půjdeme jeden duel po druhém.

Máte poměrně mladý tým bez velkých zkušeností s extraligou, ani letní příprava na ledě nebyla podle plánů. Co tedy bude naopak vaší výhodou oproti ostatním?

Máme výbornou partu, která drží spolu. Jádro týmu zůstává už několik let, doplnili ho kluci, kteří mezi nás výborně zapadli. Budeme hrát jako tým. Fyzicky náročný, dravý a agresivní hokej, to by nás mělo v extralize zdobit.

V Českých Budějovicích jste před sedmi lety už extraligu hrál, tehdy šlo jen o čtyři utkání. Těšíte se nyní na opravdovou domácí premiéru mezi elitou?

Dá se to tak říct. Dlouho jsme v Budějovicích po extralize toužili a moc se těšíme. Každé utkání si užijeme, ale zároveň odvedeme maximum. Důležitý bude začátek. Když bychom v úvodu vyhráli pár zápasů, tak by se nám dýchalo lépe.