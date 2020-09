Máme vysoké ambice, netají hradecký kouč Růžička před startem extraligy

Snad se ani nechce věřit tomu, že to takhle určil los. Spíš jako by si někdo na úkor hradeckých hokejistů zažertoval. O co jde? Sedm prvoligových let proklínali fanoušci Českých Budějovic Mountfield, předtím trvale usídlený právě na jihu Čech, že se sbalil a s extraligovou licencí si to namířil do Hradce Králové.

A teď, když se České Budějovice mezi elitu konečně vrátily, los tam hned na první kolo pošle právě jeho (online od 17:30). No řekněte, mohlo to dopadnout paradoxněji?

„Může se stát, že na nás diváci něco křičet budou, ale mě se to netýká, oni na nás budou řvát všude, ať hrajeme tam, nebo třeba ve Zlíně,“ říká brankář hradeckého Mountfieldu Marek Mazanec. Právě on má k Českým Budějovicím hodně blízko a mohl by být přijat vřele. Před devětadvaceti lety se tam totiž narodil.

„Budu tam jako doma, i když jsme tam bydleli jen do mých dvou let a pak jsme se stěhovali podle toho, kde táta právě hrál,“ přibližuje hradecký gólman vztah k místu, kde Mountfield sehraje první utkání nového ročníku.

Jestli se v Českých Budějovicích bude cítit jako doma, ukáže čtvrteční zápas. A zásadní vliv na to mohou mít tamní fanoušci. Bylo by to určitě v návaznosti na sedm let staré události, které hodně z nich cítí jako křivdu.

Důvody tehdejšího odchodu z Českých Budějovic do Hradce – pochopitelně veskrze finanční – dnes už nejsou důležité. Zato je stále živá skutečnost, že od roku 2013, kdy si hradečtí fanoušci lebedí, že mají extraligu, ti českobudějovičtí skřípali zuby v 1. lize, protože klub se mezi elitu ne a ne dostat.

Až letos poté, co prosvištěl základní části 1. ligy a první místo mu zajistilo postup i přesto, že se sezona nedohrála. „Chceme se v nejvyšší soutěži také etablovat," prohlásil hlavní kouč Václav Prospal.

I proto Mountfield musí čekat zarputilého soupeře, který sice sedm let extraligu nehrál, ale předtím historicky do ní většinou patřil.

„Od sezony čekáme spoustu vítězství. Z každého zápasu chceme získat body a toužíme vybojovat co nejlepší umístění. Bez ohledu na to, jestli bude soutěž sestupová nebo nikoliv, je pro nás velikým lákadlem účast v play off,“ poznamenal k ambicím týmu Prospal, bývalý vynikající útočník, jenž tým skvěle provedl minulou, postupovou sezonou.

Extraligová soutěž se vrací po více než půlroce, Hradec poslední ligový zápas sehrál na začátku března v předkole play off, v němž se o postup rval s Karlovými Vary. „Konečně! Moc se na zápas těšíme, příprava byla hrozně dlouhá, plná nejistoty, očekávání a nikdo nevěděl, co bude a kdy bude,“ řekl k k předcházejícím měsícům hradecký gólman Mazanec.

I příprava byla kvůli koronaviru zvláštní. Hradec se kvůli pozitivně testovaným dostal na led o pár dnů déle, soupeř z Českých Budějovic byl v karanténě dokonce dvakrát. Dnešek by ale na všechny trable mohl dát zapomenout.